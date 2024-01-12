Госдеп: США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране

В Госдепе США заявили, что обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы участвуем в скоординированном и взвешенном процессе с правительством Ирака по обсуждению эволюции этой миссии», — сказал один из представителей внешнеполитического ведомства США.

Ранее сообщалось, что власти Ирака решили вывести силы иностранной военной коалиции с территории страны.

Позже премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о необходимости согласования оперативного и упорядоченного вывода сил коалиции под руководством США из страны.