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Госдеп: США обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии в стране

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В Госдепе США заявили, что обсуждают с правительством Ирака судьбу своей миссии на территории страны.

Об этом информирует РИА Новости.

«Мы участвуем в скоординированном и взвешенном процессе с правительством Ирака по обсуждению эволюции этой миссии», — сказал один из представителей внешнеполитического ведомства США.

Ранее сообщалось, что власти Ирака решили вывести силы иностранной военной коалиции с территории страны.

Позже премьер-министр Ирака Мухаммед ас-Судани заявил о необходимости согласования оперативного и упорядоченного вывода сил коалиции под руководством США из страны.

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