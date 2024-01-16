В МИД Ирака назвали агрессией обстрел Ираном территории Иракского Курдистана
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Отмечается, что иракские власти решительно осудили удары по городу Эрбиль, которые привели к жертвам среди гражданского населения.
«Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа», — приводит РИА Новости заявление.
Ранее Корпус стражей Исламской революции взял ответственность за атаки по иракскому Эрбилю.
По словам КСИР, атаки по нескольким объектам в Эрбиле были проведены в ответ на недавние теракты, совершённые на иранской территории.