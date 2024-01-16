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В МИД Ирака назвали агрессией обстрел Ираном территории Иракского Курдистана

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Обстрел иранскими силами Иракского Курдистана — автономного региона в составе Ирака — является агрессией против суверенитета и безопасности. Об этом заявили в иракском МИД.
В МИД Ирака назвали агрессией обстрел Ираном территории Иракского Курдистана
  • AFP
  • © Safin HAMID

Отмечается, что иракские власти решительно осудили удары по городу Эрбиль, которые привели к жертвам среди гражданского населения.

«Правительство Республики Ирак считает такое поведение агрессией против суверенитета Ирака и безопасности иракского народа», — приводит РИА Новости заявление.

Ранее Корпус стражей Исламской революции взял ответственность за атаки по иракскому Эрбилю.

По словам КСИР, атаки по нескольким объектам в Эрбиле были проведены в ответ на недавние теракты, совершённые на иранской территории.

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