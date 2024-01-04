RT в Telegram
Подпишись

Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране

Короткая ссылка
Представители террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за теракт в Иране.
Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране
  • AFP

Об этом сообщает Reuters.

«Исламское государство в четверг взяло на себя ответственность за два взрыва, в результате которых погибли около 100 человек и многие получили ранения на церемонии в Иране», — пишет агентство.

Ранее в Иране у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошёл взрыв.

По всему Ирану 4 января будет объявлено днём траура.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить