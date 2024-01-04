Reuters: ИГ взяло на себя ответственность за теракт в Иране

Представители террористической группировки «Исламское государство»* взяли на себя ответственность за теракт в Иране.

Об этом сообщает Reuters.

«Исламское государство в четверг взяло на себя ответственность за два взрыва, в результате которых погибли около 100 человек и многие получили ранения на церемонии в Иране», — пишет агентство.

Ранее в Иране у кладбища, где похоронен генерал Касем Сулеймани, произошёл взрыв.

По всему Ирану 4 января будет объявлено днём траура.

* «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.