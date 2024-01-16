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Shafaq News: нацеленные на базу США в Эрбиле БПЛА сбиты над Иракским Курдистаном

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Контртеррористическая служба Иракского Курдистана предотвратила атаку трёх беспилотников на базу США в Эрбиле.
Shafaq News: нацеленные на базу США в Эрбиле БПЛА сбиты над Иракским Курдистаном
  • Gettyimages.ru
  • © inhauscreative

Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на заявление службы.

«Сбиты и уничтожены три начинённых взрывчаткой беспилотника, нацеленных на военную базу международной коалиции в международном аэропорту Эрбиля», — передаёт сообщение ТАСС.

Ранее несколько взрывов произошло в районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Корпус стражей Исламской революции Ирана взял на себя ответственность за эти баллистические атаки.

В МИД Ирака назвали агрессией обстрел Ираном территории Иракского Курдистана.

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