Shafaq News: нацеленные на базу США в Эрбиле БПЛА сбиты над Иракским Курдистаном

Контртеррористическая служба Иракского Курдистана предотвратила атаку трёх беспилотников на базу США в Эрбиле.

Об этом сообщает Shafaq News со ссылкой на заявление службы.

«Сбиты и уничтожены три начинённых взрывчаткой беспилотника, нацеленных на военную базу международной коалиции в международном аэропорту Эрбиля», — передаёт сообщение ТАСС.

Ранее несколько взрывов произошло в районе консульства США и аэропорта в столице Иракского Курдистана Эрбиле.

Корпус стражей Исламской революции Ирана взял на себя ответственность за эти баллистические атаки.

В МИД Ирака назвали агрессией обстрел Ираном территории Иракского Курдистана.