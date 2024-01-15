«На примере Украины»: в Минобороны РФ предупредили о наращивании военно-биологического потенциала США

Зарубежные биологические программы США, вопреки заявленным целям по мониторингу инфекционной заболеваемости, направлены на наращивание военно-биологического потенциала Вашингтона, заявил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. По его словам, в 2023 году Штаты создали административные и технические структуры, основная задача которых заключается в реализации политики по дальнейшей военно-биологической экспансии. Кириллов подчеркнул, что многие документы, проливающие свет на американские программы, были получены на Украине в ходе СВО.

В Минобороны России заявили, что детальный анализ полученных в ходе СВО данных позволил разобраться в структуре системы, созданной американскими властями для глобального управления программами в области военной биологии, и дал более полное понимание реализуемых ими проектов.

На этот счёт 15 января провёл брифинг начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов. В частности, по его словам, за последний год Пентагон разработал и принял ряд концептуальных документов, предполагающих расширение зарубежной сети подконтрольных США биолабораторий и продолжение военно-биологических исследований за пределами национальной юрисдикции.

Кроме того, в 2023-м Вашингтон создал административные и технические структуры, основная задача которых заключается в реализации политики по дальнейшей военно-биологической экспансии.

«В то время, как заявленными целями являются мониторинг инфекционной заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, на примере Украины стало понятно, как происходит наращивание военно-биологического потенциала США», — сказал Кириллов.

Он отметил, что к моменту начала СВО Пентагон вёл на Украине проекты «Ю-Пи» и «ТЭП», направленные на изучение возбудителей особо опасных и экономически значимых заболеваний, включая туляремию, сибирскую язву и хантавирусные инфекции.

«Исследования проводились по трём основным направлениям. Это мониторинг биологической обстановки, сбор эндемичных штаммов, изучение восприимчивости местного населения», — пояснил Кириллов.

Кроме того, по данным МО, в 2023 году страны Евросоюза продвигали инициативу развёртывания сети центров «передового опыта» в сфере РХБ защиты, которая предусматривает размещение биолабораторий на территории стран бывшего СССР. Как уточнил Кириллов, потенциальным партнёрам рекомендовали не афишировать эту инициативу «ввиду её крайней чувствительности для Российской Федерации».

Брифинг начальника войск РХБЗ ВС РФ по анализу документов, касающихся военно-биологической деятельности США

Начальник войск РХБЗ добавил, что США последовательно наращивают свой военно-биологический потенциал в различных регионах мира, пользуясь пробелами в международном законодательстве. По его словам, особую обеспокоенность вызывает факт блокировки Вашингтоном любых международных инициатив по верификации Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия (КБТО), что исключает возможность проверки деятельности лабораторий на территории США и за пределами страны.

В Минобороны подчеркнули, что Россия подняла на площадке КБТО более 20 вопросов, касающихся нарушения Киевом и Вашингтоном этого соглашения.

«Они касались номенклатуры и количеств патогенных микроорганизмов, изучаемых в рамках Программы снижения угрозы, проведения исследований на украинских военнослужащих и душевнобольных, сокрытия Украиной и США фактов сотрудничества в военно-биологической сфере в международной отчётности», — пояснил Кириллов.

Он добавил, что до сих пор ни на один из этих вопросов не получено ответа по существу.

По словам Кириллова, Москва неоднократно отмечала, что работа американских военных биологов направлена на формирование «искусственно управляемых эпидемий» и не контролируется в рамках КБТО и механизма Генсека ООН по расследованию фактов применения биологического оружия.

«При этом прогноз развития ситуации предполагает дальнейшее ухудшение эпидемической обстановки с возможным формированием искусственных очагов заболеваний и неконтролируемым расширением ареала переносчиков», — сказал он.

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Кириллов также упомянул оказавшийся в распоряжении МО РФ документ 1977 года, в котором отмечены основные направления деятельности сухопутных войск США в программе разработки биологического оружия. Глава войск РХБЗ отметил, что речь идёт о документе, подготовленном уже после ратификации США Конвенции о биологическом оружии в 1975 году.

«Направления реализации исследований не изменились. Приоритетными являются все те же возбудители туляремии, сибирской язвы, клещевых инфекций, — констатировал Кириллов. — В октябре 2023 года Минобороны США объявило о запуске программы обучения специалистов для реализации стратегии биопроизводства, при этом в качестве кандидатов в приоритетном порядке рассматривались бывшие сотрудники военных ведомств, имеющие опыт военно-биологической деятельности».

По словам начальника войск РХБЗ, некоторые формулировки американской стороны могут свидетельствовать о попытках США воссоздать технологии крупномасштабного получения биологических рецептур в рамках наступательной биологической программы.

Как отметил Кириллов, системное расширение военно-биологической деятельности создаёт угрозу безопасности России и других государств, рассматриваемых Штатами в качестве стратегических противников. Поэтому масштабы проводимых США исследований двойного назначения ставят вопрос о необходимости международного расследования этой деятельности.

«Из-за беспрецедентного давления Вашингтона многие государства заняли пассивную позицию по данному вопросу, однако полученная в ходе СВО информация о разработке на территории Украины компонентов биологического оружия в нарушение 1 и 4 статей Конвенции, заставляет их менять свою точку зрения», — сказал он.

В этой связи, подчеркнул Кириллов, Москва считает крайне важным возобновление работы над юридически обязывающим протоколом к Конвенции, который являлся бы обязательным для выполнения всеми государствами-участниками КБТО.