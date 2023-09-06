Работа созданных Соединёнными Штатами биологических лабораторий по всему миру является постоянным источником угроз, заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

По словам Кириллова, Вашингтон не способен контролировать собственные биолаборатории.

«Деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для населения тех стран, где они базируются», — подчеркнул он.

Кириллов добавил, что примером является Украина, где работает несколько десятков таких объектов, выведенных из-под контроля международных структур.

Ранее Кириллов заявил, что США стремятся установить глобальный контроль за биологической обстановкой.