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МО: Россия в ходе СВО нашла подтверждение опасных экспериментов США на Украине

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Россия в ходе специальной военной операции нашла подтверждения того, что Соединённые Штаты проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов.

Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В результате спецоперации российские специалисты получили доступ к ряду украинских биообъектов, в частности к лабораториям в городах Рубежное, Северодонецк, Херсон, и их служебной документации», — сказал он.

По словам Кириллова, анализ документов подтвердил, что Пентагон проводил опасные эксперименты, направленные на выявление восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям.

Кроме того, Россия нашла подтверждение фактам испытаний США на украинцах фармпрепаратов.

В ноябре Кириллов рассказал, что ВСУ в ходе специальной военной операции 17 раз применили компоненты химического оружия для отравления продуктов питания.

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