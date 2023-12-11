Россия в ходе специальной военной операции нашла подтверждения того, что Соединённые Штаты проводили опасные эксперименты над украинцами с применением различных препаратов.

Об этом сообщил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«В результате спецоперации российские специалисты получили доступ к ряду украинских биообъектов, в частности к лабораториям в городах Рубежное, Северодонецк, Херсон, и их служебной документации», — сказал он.

По словам Кириллова, анализ документов подтвердил, что Пентагон проводил опасные эксперименты, направленные на выявление восприимчивости населения Украины к зоонозным инфекциям.

Кроме того, Россия нашла подтверждение фактам испытаний США на украинцах фармпрепаратов.

В ноябре Кириллов рассказал, что ВСУ в ходе специальной военной операции 17 раз применили компоненты химического оружия для отравления продуктов питания.