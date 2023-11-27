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Медведев: России нужно быть готовой к вызовам в сфере биобезопасности

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Россия должна быть готовой ко всему комплексу вызовов в сфере биобезопасности.
Медведев: России нужно быть готовой к вызовам в сфере биобезопасности
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.

Он отметил, что серьёзный риск для национальных интересов России представляет сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства. 

«Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы. В свою очередь продолжим уделять развитию современных биотехнологий в России самое пристальное внимание», — написал он в соцсети «ВКонтакте».

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что работа созданных Соединёнными Штатами биологических лабораторий по всему миру является постоянным источником угроз.

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