Медведев: России нужно быть готовой к вызовам в сфере биобезопасности
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Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев.
Он отметил, что серьёзный риск для национальных интересов России представляет сеть биолабораторий США в странах постсоветского пространства.
«Ответом на эти угрозы должны стать новые действенные меры, в том числе по линии различных ведомств, включая специальные службы. В свою очередь продолжим уделять развитию современных биотехнологий в России самое пристальное внимание», — написал он в соцсети «ВКонтакте».
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что работа созданных Соединёнными Штатами биологических лабораторий по всему миру является постоянным источником угроз.