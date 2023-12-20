За документ проголосовали 118 стран: Генассамблея ООН приняла резолюцию России о борьбе с героизацией нацизма

Генассамблея ООН приняла российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма. Документ решительно осуждает инциденты, связанные с пропагандой нацизма, а также выступает против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны. За резолюцию проголосовали 118 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Израиль и Казахстан. Среди противников принятия документа — США, Канада, Япония, Великобритания, Германия и Украина.

Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию России под названием «Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости».

Как сообщает РИА Новости, за документ проголосовали 118 стран, в том числе Россия, Белоруссия, Китай, Индия, Сирия, Израиль, Аргентина, Армения, Азербайджан, Боливия, Бразилия, Камерун, ЦАР, Колумбия, Куба, КНДР, Египет, Эритрея, Эфиопия, Габон, Ирак, Казахстан, Кения, Никарагуа, Пакистан, Перу, Катар, Киргизия, Кувейт, Ливия, Мали, Мексика и другие.

Против высказались 49 стран, среди которых США, Канада, Япония, Великобритания, Германия и Украина.

Документ среди прочего решительно осуждает инциденты, связанные с героизацией и пропагандой нацизма, призывает государства ликвидировать все формы расовой дискриминации, а также выступает против пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

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Заместитель постоянного представителя России при ООН Мария Заболоцкая заявила, что резолюция, внесённая почти 20 лет назад, имеет целью подтвердить историческую правду о победе над нацизмом, а также обратить внимание на современных последователей идей расового превосходства и указать на неприемлемость расистской и ксенофобской риторики.

По словам Заболоцкой, группа западных стран предприняла попытку превратить российскую инициативу в политический документ, что полностью не соответствует статусу и направленности резолюции.

«Эта резолюция нацелена на диалог и сотрудничество, а не на навешивание ярлыков и конфронтацию. Обозначенные в ней проблемы имеют трансграничный характер и затрагивают ситуацию во многих странах мира», — цитирует Заболоцкую пресс-служба российского постпредства при ООН.

Она добавила, что если кто-то из государств находит отражение своих проблем в резолюции, то следует работать в направлении их решения, вместо того чтобы пытаться подорвать сотрудничество в области противодействия неонацизму, расизму и ксенофобии.

«Отбросив последние попытки прикрыть свой отказ от поддержки резолюции нелепыми оправданиями, ссылками на свободу собраний и слова, эти страны открыто выступили против международных усилий в борьбе с агрессивными проявлениями расизма и ксенофобии путём внесения враждебной поправки путём голосования против текста резолюции», — сказала она.

Ранее западные страны внесли в документ поправку с осуждением российской спецоперации на Украине. В МИД РФ назвали этот шаг попыткой срыва принятия резолюции.

В то же время Заболоцкая отметила, что «результаты голосования говорят сами за себя» и наглядно демонстрируют приверженность международного сообщества искоренению явлений, указанных в резолюции.

Инцидент в канадском парламенте

Широкий резонанс на Западе и в России вызвало чествование бывшего боевика дивизии СС «Галичина» Ярослава Гуньки в канадском парламенте в сентябре. Спикер палаты общин Энтони Рота представил нациста как «украинского героя».

Об этих событиях впоследствии неоднократно высказывался Владимир Путин, отмечая, что речь идёт о проявлении нацизма. В беседе с военнослужащими после вручения медалей «Золотая Звезда» по случаю Дня Героев Отечества в начале декабря президент напомнил, что во время событий в канадском парламенте Зеленский встал, хотя спикер сказал, что этот человек во время войны воевал против русских.

«А кто воевал против русских во время Второй мировой войны? Фашисты. Это все знают, и президент Украины это знает. Тем не менее встали все, весь парламент встал и ему аплодировал. Это разве не проявление нацизма?» — подчеркнул российский лидер.

Кроме того, 7 декабря Генеральная прокуратура России направила властям Канады запрос об экстрадиции Ярослава Гуньки. Российские власти обвиняют бывшего военнослужащего дивизии СС «Галичина» в геноциде мирного населения Украинской ССР в период Великой Отечественной войны.