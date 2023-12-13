Лавров усомнился в искренности раскаяния Берлина, Рима и Токио за Вторую мировую
Соответствующее заявление он сделал в рамках своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации.
«Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что Германия, Италия и Япония — бывшие государства так называемой оси — уже второй год подряд голосуют против [резолюции с осуждением нацизма]», — сказал он.
По словам министра, до этого они просто воздерживались во время голосования.
«Такое поведение Берлина, Рима и Токио ставит под сомнение искренность их раскаяния за совершённые преступления против человечности в годы Второй мировой войны», — подчеркнул Лавров.
Ранее Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом. В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.
В ноябре 2022 года Италия, Австрия и Германия выступили против предложенной Россией резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма.