Лавров усомнился в искренности раскаяния Берлина, Рима и Токио за Вторую мировую

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что голосование стран, выступавших во время Второй мировой войны на стороне фашизма — Германии, Италии и Японии, в ООН против резолюции с осуждением нацизма вызывает сомнения в искренности их раскаяния за ужасающие преступления, которые совершили эти государства во время войны.

Соответствующее заявление он сделал в рамках своего выступления на правительственном часе в Совете Федерации.

«Особую озабоченность вызывает то обстоятельство, что Германия, Италия и Япония — бывшие государства так называемой оси — уже второй год подряд голосуют против [резолюции с осуждением нацизма]», — сказал он.

По словам министра, до этого они просто воздерживались во время голосования.

«Такое поведение Берлина, Рима и Токио ставит под сомнение искренность их раскаяния за совершённые преступления против человечности в годы Второй мировой войны», — подчеркнул Лавров.

Ранее Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом. В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.

В ноябре 2022 года Италия, Австрия и Германия выступили против предложенной Россией резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма.