Италия, Австрия и ФРГ не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Италия, Австрия и Германия выступили против предложенной Россией резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма. Об этом сообщил уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.

По словам Лукьянцева, которые передаёт РИА Новости, это первый случай подобного решения в истории.

Он напомнил, что в 2011 году Италия, Германия и Австрия пообещали России никогда не голосовать против документов, нацеленных на осуждение героизации нацизма.

Лукьянцев выразил уверенность, что подобное решение перечисленных стран продиктовано политическими соображениями.

Ранее третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами расовой дискриминации.