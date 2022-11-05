Узнать больше

Италия, Австрия и ФРГ не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма

Короткая ссылка
Италия, Австрия и Германия выступили против предложенной Россией резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма. Об этом сообщил уполномоченный российского МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, замдиректора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека ведомства Григорий Лукьянцев.
Италия, Австрия и ФРГ не поддержали российскую резолюцию о борьбе с героизацией нацизма
  • РИА Новости

По словам Лукьянцева, которые передаёт РИА Новости, это первый случай подобного решения в истории.

Он напомнил, что в 2011 году Италия, Германия и Австрия пообещали России никогда не голосовать против документов, нацеленных на осуждение героизации нацизма.

Лукьянцев выразил уверенность, что подобное решение перечисленных стран продиктовано политическими соображениями.

Ранее третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял проект резолюции России о борьбе с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами расовой дискриминации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить