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В России назвали кощунством позицию Канады по резолюции о борьбе с нацизмом

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Голос Канады против резолюции России Третьего комитета Генеральной Ассамблеи ООН по борьбе с нацизмом — это кощунство, заявили в российском посольстве в Оттаве.

«Россия разочарована голосованием Канады против резолюции... Режим Трюдо нарушает международные обязательства, включая решения Нюрнбергского трибунала, и совершает кощунство в отношении памяти тех канадцев, которые отдали свою жизнь, сражаясь вместе с Россией против нацизма», — говорится в заявлении диппредставительства.

Ранее Третий комитет Генеральной Ассамблеи ООН принял российскую резолюцию по борьбе с неонацизмом.

В число проголосовавших против вошли Австрия, Великобритания, Германия, Италия, Нидерланды и США.

В ноябре 2022 года Италия, Австрия и Германия выступили против предложенной Россией резолюции, направленной на борьбу с героизацией нацизма.

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