«Слаженная работа продолжается»: в МИД РФ рассказали о прибытии в Россию четвёртой группы эвакуированных из сектора Газа

В воскресенье, 19 ноября, в Москву спецрейсом МЧС прибыла четвёртая группа граждан России и членов их семей, эвакуированных из сектора Газа. Как заявили в МИД, в составе группы из 120 человек было 68 несовершеннолетних. Между тем МЧС сообщило об отправке очередного рейса, который перевезёт ещё 117 человек из зоны конфликта. В МИД подчеркнули, что в рамках процедуры эвакуации продолжается слаженная работа кризисных центров и российских дипмиссий в нескольких странах.

В российском МИД сообщили, что 19 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа. Уточняется, что на этом вывозном рейсе были 120 граждан РФ и палестинцев (членов их семей), в том числе 68 несовершеннолетних.

Как отметили в ведомстве, группа сотрудников МИД оказала необходимое содействие в оформлении документов, а также в прохождении пограничного и миграционного контроля в аэропорту Домодедово.

К настоящему времени из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников и членов их семей, заявили в МИД. Из них 408 уже доставлены самолётами МЧС из Египта в Россию.

Между тем в министерстве подчеркнули, что обстановка вокруг пограничного перехода «Рафах» остаётся сложной: с учётом непрекращающихся боестолкновений и ограниченности пропускных возможностей КПП вывод иностранных граждан из палестинского анклава ведётся поэтапно.

«Слаженная работа кризисных центров МИД, МЧС и других профильных ведомств, российских дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. Принимаются все необходимые меры для обеспечения скорейшей и безопасной эвакуации наших граждан из сектора Газа», — подчеркнули в МИД.

В свою очередь, в МЧС напомнили, что прибывшая в Домодедово группа стала четвёртой по счёту с начала эвакуации граждан РФ из Газы. По данным ведомства, часть прибывших в Россию будет направлена в пункты временного размещения в Подмосковье, остальные поедут к родственникам.

Позднее в МЧС заявили, что очередной спецборт доставит ещё 117 россиян и членов их семей в Москву из зоны палестино-израильского конфликта.

«Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приёму людей, прошедших КПП «Рафах». В Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают гражданам всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой», — заявили в МЧС.

Около 20:00 мск стало известно, что этот спецборт вылетел в Москву. В пути эвакуируемых сопровождают медики и психологи МЧС России.

В Минздраве РФ уточнили, что эти 117 человек находятся в удовлетворительном состоянии.

«Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа, среди которых 62 ребёнка, 11 из которых в возрасте до трёх лет, удовлетворительное и не вызывает опасений врачей», — говорится в сообщении ведомства.

Также по теме «До вывоза всех обратившихся за помощью»: МИД рассказал о процессе эвакуации россиян из сектора Газа За два дня сектор Газа через КПП «Рафах» на границе с Египтом покинули 169 граждан РФ, среди них 70 детей. Об этом заявили в МИД...

Уточняется, что все прибывшие были осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и допущены к полёту в Москву.

17 ноября эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали RT, что пережили, пока находились в анклаве в условиях постоянных обстрелов со стороны Израиля.

Одна из собеседниц RT заявила, что её подруга погибла в результате бомбардировки. «Она была просто домохозяйкой, муж у неё был врачом. Их дом разбомбили», — рассказала она, отметив, что вместе с ними погибла и их дочь.

Также женщина отметила, что в анклаве тяжёлая санитарная обстановка и сложная ситуация с водой.

«Дети болеют, потому что пьют воду... Эта ооновская вода — она вообще никакая. На улице огромное количество мусора, который никто не убирает», — добавила она.

МЧС России также продолжает направлять гуманитарную помощь в сектор Газа. 18 ноября в ведомстве рассказали, что борт с 30 т груза приземлился в Египте. Жителям Газы были направлены матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.

В общей сложности российские спецборта МЧС уже доставили для жителей палестинского анклава 190 т гумпомощи.