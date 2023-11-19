«Слаженная работа продолжается»: в МИД РФ рассказали о прибытии в Россию четвёртой группы эвакуированных из сектора Газа
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В российском МИД сообщили, что 19 ноября из Каира в Москву спецрейсом МЧС прибыла очередная группа эвакуированных из сектора Газа. Уточняется, что на этом вывозном рейсе были 120 граждан РФ и палестинцев (членов их семей), в том числе 68 несовершеннолетних.
Как отметили в ведомстве, группа сотрудников МИД оказала необходимое содействие в оформлении документов, а также в прохождении пограничного и миграционного контроля в аэропорту Домодедово.
К настоящему времени из сектора Газа удалось эвакуировать 558 из около 900 обратившихся за помощью соотечественников и членов их семей, заявили в МИД. Из них 408 уже доставлены самолётами МЧС из Египта в Россию.
Между тем в министерстве подчеркнули, что обстановка вокруг пограничного перехода «Рафах» остаётся сложной: с учётом непрекращающихся боестолкновений и ограниченности пропускных возможностей КПП вывод иностранных граждан из палестинского анклава ведётся поэтапно.
«Слаженная работа кризисных центров МИД, МЧС и других профильных ведомств, российских дипмиссий в Каире, Тель-Авиве, Рамалле и Дохе продолжается. Принимаются все необходимые меры для обеспечения скорейшей и безопасной эвакуации наших граждан из сектора Газа», — подчеркнули в МИД.
В свою очередь, в МЧС напомнили, что прибывшая в Домодедово группа стала четвёртой по счёту с начала эвакуации граждан РФ из Газы. По данным ведомства, часть прибывших в Россию будет направлена в пункты временного размещения в Подмосковье, остальные поедут к родственникам.
Позднее в МЧС заявили, что очередной спецборт доставит ещё 117 россиян и членов их семей в Москву из зоны палестино-израильского конфликта.
«Оперативная группа МЧС России в Египте продолжает работу по приёму людей, прошедших КПП «Рафах». В Каире российские спасатели, психологи и врачи оказывают гражданам всю необходимую медицинскую и психологическую помощь, обеспечивают питанием и водой», — заявили в МЧС.
Около 20:00 мск стало известно, что этот спецборт вылетел в Москву. В пути эвакуируемых сопровождают медики и психологи МЧС России.
В Минздраве РФ уточнили, что эти 117 человек находятся в удовлетворительном состоянии.
«Состояние 117 человек, прибывших из сектора Газа, среди которых 62 ребёнка, 11 из которых в возрасте до трёх лет, удовлетворительное и не вызывает опасений врачей», — говорится в сообщении ведомства.
Уточняется, что все прибывшие были осмотрены специалистами Федерального центра медицины катастроф Минздрава России и допущены к полёту в Москву.
17 ноября эвакуированные из сектора Газа россияне рассказали RT, что пережили, пока находились в анклаве в условиях постоянных обстрелов со стороны Израиля.
Одна из собеседниц RT заявила, что её подруга погибла в результате бомбардировки. «Она была просто домохозяйкой, муж у неё был врачом. Их дом разбомбили», — рассказала она, отметив, что вместе с ними погибла и их дочь.
Также женщина отметила, что в анклаве тяжёлая санитарная обстановка и сложная ситуация с водой.
«Дети болеют, потому что пьют воду... Эта ооновская вода — она вообще никакая. На улице огромное количество мусора, который никто не убирает», — добавила она.
МЧС России также продолжает направлять гуманитарную помощь в сектор Газа. 18 ноября в ведомстве рассказали, что борт с 30 т груза приземлился в Египте. Жителям Газы были направлены матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание.
В общей сложности российские спецборта МЧС уже доставили для жителей палестинского анклава 190 т гумпомощи.