МЧС: 117 эвакуированных из сектора Газа россиян вылетели в Москву

Группа граждан России из 117 человек, эвакуированных из сектора Газа, вылетела в Москву.

РИА Новости

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Об этом сообщает МЧС России. «Самолёт Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении. Отмечается, что в пути их сопровождают медики и психологи МЧС России. В МИД России ранее сообщили об эвакуации 120 россиян, включая 68 несовершеннолетних, из сектора Газа 19 ноября. Вернувшаяся из анклава россиянка Наталья поблагодарила российского президента Владимира Путина и МЧС России.