МЧС: 117 эвакуированных из сектора Газа россиян вылетели в Москву
- РИА Новости
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Об этом сообщает МЧС России.
«Самолёт Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в пути их сопровождают медики и психологи МЧС России.
В МИД России ранее сообщили об эвакуации 120 россиян, включая 68 несовершеннолетних, из сектора Газа 19 ноября.
Вернувшаяся из анклава россиянка Наталья поблагодарила российского президента Владимира Путина и МЧС России.