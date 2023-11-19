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МЧС: 117 эвакуированных из сектора Газа россиян вылетели в Москву

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Группа граждан России из 117 человек, эвакуированных из сектора Газа, вылетела в Москву.
МЧС: 117 эвакуированных из сектора Газа россиян вылетели в Москву
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

Об этом сообщает МЧС России.

«Самолёт Ил-76 доставляет 117 соотечественников в Россию», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в пути их сопровождают медики и психологи МЧС России.

В МИД России ранее сообщили об эвакуации 120 россиян, включая 68 несовершеннолетних, из сектора Газа 19 ноября.

Вернувшаяся из анклава россиянка Наталья поблагодарила российского президента Владимира Путина и МЧС России.

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