Удары ЦАХАЛ по территории Ливана и новый гуманитарный груз из России: как развивается ситуация на Ближнем Востоке
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Военная активность ЦАХАЛ
В субботу, 18 ноября, в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявили, что наносят удары по объектам движения «Хезболла» в Ливане в ответ на обстрел территории еврейского государства. Как следует из сообщения, на севере Израиля прозвучали сигналы воздушной тревоги, было зафиксировано 25 пусков. Данных о пострадавших нет.
Наряду с этим в ЦАХАЛ сообщили о ликвидации минувшей ночью нескольких боевиков в ходе удара по объекту в городе Наблус на Западном берегу реки Иордан. По информации израильских военных, удар был нанесён по укрытию, которое использовали радикалы, планировавшие атаковать мирных израильтян и военные объекты ЦАХАЛ.
Помимо этого, израильские военные заявили о продолжении операции в секторе Газа, включая удары с самолётов и вертолётов по объектам ХАМАС, в том числе по оперативным командным центрам и цехам по производству оружия.
Гуманитарный груз из России
В МЧС России заявили о доставке в египетский Эль-Ариш ещё одной партии гуманитарной помощи для населения сектора Газа. Груз весом 30 т включает в себя матрасы, подушки, средства личной гигиены, продукты и детское питание, уточнили в ведомстве.
Партия помощи будет передана представителям Египетского общества Красного Полумесяца, после чего груз направят жителям Газы. Как уточнили в МЧС, к настоящему времени российская сторона направила в регион уже 190 т гуманитарной помощи.
Кроме того, сегодня очередной спецборт МЧС доставит из Каира в Москву ещё 120 россиян и членов их семей, эвакуированных из анклава.
Обстановка вокруг больниц в Газе
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на директора отделения Министерства здравоохранения Палестины в секторе Газа Мунира аль-Барша сообщил, что в «Аль-Шифе», крупнейшей больнице анклава, остаются 120 раненых и пять врачей.
Кроме того, по его словам, в настоящий момент около 5 тыс. укрывавшихся в госпитале человек и 450 больных и раненых в сопровождении врачей пешком добираются до госпиталей на юге анклава.
Al Jazeera также сообщал о выдвинутом ЦАХАЛ требовании в течение часа покинуть больницу «Аль-Шифа», однако в пресс-службе израильской армии впоследствии заявили, что не отдавали подобных приказов.
В ЦАХАЛ отметили, что в ответ на запрос руководства «Аль-Шифы» израильские военные согласились расширить усилия по эвакуации из медучреждения и оказать содействие в её проведении. При этом уточняется, что медицинский персонал останется на объекте для оказания помощи пациентам, которые не могут эвакуироваться.
Впоследствии директор «Аль-Шифы» заявил Al Jazeera, что не запрашивал эвакуацию.
СМИ — об отмене сделки по обмену пленных
СМИ сообщили, что Израиль отказался от сделки с ХАМАС, подразумевавшей освобождение заложников по формуле «50 на 50». Как сообщил портал Ynet, Израиль настаивал на условиях сделки, предусматривающих, что женщины и их дети не будут разлучены.
Наряду с этим издание пишет, что израильская сторона готова проявить гибкость в вопросе продолжительности возможной приостановки боевых действий в Газе, чтобы выпустить больше пленных. В частности, обсуждается перспектива обмена 70—80 заложников.
По информации портала, военное руководство Израиля в ходе обсуждения этого вопроса пришло к мнению, что усиление военного давления на ХАМАС повысит шансы реализации планов по обмену.