В ЮНИСЕФ назвали конфликт в Газе уникальным из-за оказавшихся в ловушке людей
- globallookpress.com
- © Abed Rahim Khatib
«Это такая уникальная ситуация, потому что во многих местах люди могут уехать, но здесь они никуда не могут уехать. Они просто оказались в ловушке», — цитирует её РИА Новости.
Она также указала на проблемы с доступом к воде у жителей анклава.
Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо призвал Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия войны.