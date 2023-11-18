В ЮНИСЕФ назвали конфликт в Газе уникальным из-за оказавшихся в ловушке людей

Исполнительный директор Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Кэтрин Рассел в интервью телеканалу CNN назвала уникальным конфликт в секторе Газа, так как люди оказались в ловушке в анклаве.

«Это такая уникальная ситуация, потому что во многих местах люди могут уехать, но здесь они никуда не могут уехать. Они просто оказались в ловушке», — цитирует её РИА Новости.

Она также указала на проблемы с доступом к воде у жителей анклава.

Ранее спецдокладчик ООН по вопросу о правах человека на безопасную питьевую воду и санитарные услуги Педро Аррохо-Агудо призвал Израиль прекратить использовать воду в качестве оружия войны.