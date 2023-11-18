Военная хроника рассказала об особенностях тактики ЦАХАЛ и ХАМАС в секторе Газа

Военная хроника сообщила, в чём особенность тактики Армии обороны Израиля и движения ХАМАС в секторе Газа.

Как сказано в материале, новые кадры, которые публикует ХАМАС, говорят о том, что обе стороны всё ещё далеки от начала полномасштабных боевых действий и допускают значительные ошибки на поле боя.

«Тактика городских боёв ЦАХАЛ явно требует доработки, а город, как мы отмечали ранее, стал абсолютно враждебной средой для израильской армии», — пишет Военная хроника, уточняя, что бои в жилой застройке ведутся не столько при помощи техники, сколько с применением живой силы.

Отмечается, что обе стороны, вероятно, занижают потери, показывают только успешные операции и скрывают неудачи, но факт, что Армия обороны Израиля не может подавить деятельность «Хезболлы» на границе и медленно продвигается в Газе, свидетельствует о том, что, несмотря на подавляющее огневое и технологическое превосходство, «на земле» дела у неё идут не настолько хорошо, как в ЦАХАЛ хотели бы.

Так, несмотря на мобилизацию и идущую операцию с привлечением серьёзных сил, пехотинцы ведут себя неосторожно, нарушая все возможные нормы уставов. Войска передвигаются не спеша, зачастую собираются группами, действуют на открытом просматриваемом пространстве, перемещаются в зданиях и собираются группами напротив окон, двигаются по центру улиц, не пытаются использовать укрытия и не открывают огонь на подавление при смене позиций.

Кроме того, отмечается, что в эпизоде с обстрелом снайпером пары солдат видно, что израильская армия то ли недостаточно подготовлена, то ли попросту не ожидала присутствия снайпера ХАМАС в этом районе.

В свою очередь, это наводит на два предположения: или в Газу отправляют не готовых к городским боям солдат, или Армия обороны Израиля в принципе слабо контролирует территорию и бойцы ХАМАС время от времени появляются там, где их не ожидают.

«Ранее мы отмечали, что бронетехника ЦАХАЛ как будто воюет сама по себе и её не прикрывают остальные рода войск. Теперь то же самое наблюдается с пехотой», — пишет Военная хроника, уточняя, что взаимодействие израильских войск — на критически низком уровне.

При этом в материале говорится, что палестинцы не демонстрируют высокого уровня противодействия и плотного огня, специального войскового снаряжения также не замечено.

По всей видимости, ХАМАС использует полупартизанскую тактику с частичной маскировкой под гражданских жителей, отмечает Военная хроника.

Ранее представитель Армии обороны Израиля Даниэль Хагари заявил, что в ходе операции в секторе Газа израильские войска готовы действовать во всём анклаве, а не только в его северной части.

2 ноября Военная хроника рассказала, с какими сложностями сталкивается ЦАХАЛ внутри сектора Газа.