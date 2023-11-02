Военная хроника рассказала о сложностях ЦАХАЛ в секторе Газа

Военная хроника рассказала, с какими сложностями сталкивается ЦАХАЛ внутри сектора Газа.

Подразделения ЦАХАЛ, судя по всему, получили приказ на постепенное продвижение вместо широкомасштабного рывка вглубь территорий севера Газы, сейчас израильская армия продвинулась примерно на 1—1,2 км. Военные зачищают городские кварталы блоками по пять — десять зданий.

Авиаудары по огневым точкам ХАМАС в этом районе не наносятся. Вероятно, эти зоны считаются ЦАХАЛ относительно безопасными для движения пехотных и бронетанковых подразделений, но на деле это не так.

Пока израильская армия пользуется тактикой ограниченного закрепления: параллельно бронетанковым силам, занятым зачисткой территории, работают бронированные бульдозеры, главная задача которых — создать зону безопасности, где может храниться техника, а солдаты могут отдыхать.

Чтобы продвигаться вперёд, ЦАХАЛ вынуждены отказаться от серьёзных укрытий. В результате непродолжительные перерывы на отдых, обслуживание оружия или пополнение боекомплекта солдаты израильской армии проводят на открытой площадке.

Также примечательно, что израильская пехота двигается и в целом находится в секторе Газа крупными группами по два-три взвода. Часто и подолгу она ведёт огонь с открытых огневых позиций. Колонны с техникой не рассредотачиваются, не находятся в укрытиях (что давно является нормой для СВО), а стоят в открытую, чем активно пользуются боевики ХАМАС.

Прямых боестолкновений в северных районах Газы пока нет, а отсутствие комплексов радиоэлектронной борьбы и тактические ошибки израильской армии позволяют ХАМАС контратаковать и проводить диверсионные операции неожиданно.

Судя по всему, расчёт сделан на применение вооружений в тот момент, когда израильская армия готова к этому меньше всего. Применяются дроны со сбросами, с помощью которых палестинцы атакуют израильтян в основном во время отдыха в зонах безопасности. Используются и подземные тоннели.

Палестинцы при этом используют выходы около создаваемых израильскими бульдозерами зон безопасности, чтобы атаковать танки Merkava Mk.3/Mk.4 и БТР Namer с помощью тандемных боеприпасов.

Военная хроника отмечает, что боестолкновения ЦАХАЛ с ХАМАС ещё не достигли своего пика, а темпы продвижения израильской армии говорят о том, что командование израильских сил осторожничает и не использует тактику быстрого прорыва, чтобы избежать большого количества жертв.