Систематический ущерб и разрушения: в ООН перечислили международные преступления Израиля в Газе

Бомбардировки жилых домов и гражданских объектов строго запрещены международным правом, поэтому ракетные атаки на здания на территории Израиля или сектора Газа — военные преступления, заявил спецдокладчик ООН. Он также отметил, что израильский приказ об эвакуации палестинцев из северной части анклава — это «жестокое и вопиющее» нарушение международного права. Международный уголовный суд должен безотлагательно расследовать предполагаемые преступления в Израиле и на оккупированной палестинской территории, заключил он.

Ракетные обстрелы в направлении жилых домов в ходе палестино-израильского конфликта являются военным преступлением. Об этом заявил специальный докладчик ООН по вопросу о достаточном жилище Балакришнан Раджагопал.

«Вести боевые действия, зная о том, что они будут систематически разрушать и наносить ущерб гражданскому жилью и инфраструктуре, тем самым делая целый город, такой как Газа, непригодным для проживания гражданского населения, — это военное преступление», — сказал он.

При этом спецдокладчик подчеркнул, что гражданские здания в Израиле также не являются военными объектами, а неизбирательные ракетные атаки против них из Газы или других мест — это военное преступление.

Раджагопал также напомнил, что систематические или широкомасштабные бомбардировки жилых домов и гражданских объектов строго запрещены международным правом: «Подобные действия приравниваются к военным преступлениям, а когда они направлены против гражданского населения, то и к преступлениям против человечности».

Израильский приказ об эвакуации более 1 млн палестинцев из северной части сектора Газа без предоставления адекватного жилья и гуманитарной помощи является «жестоким и вопиющим» нарушением международного права.

«Эти действия Израиля представляют собой международные преступления», — пояснил он.

Раджагопал констатировал, что Международный уголовный суд должен безотлагательно расследовать предполагаемые международные преступления в Израиле и на оккупированной палестинской территории.

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Ранее в ООН сообщили о крупнейших потерях в организации из-за ситуации в секторе Газа. Главы гуманитарных ведомств ООН выступили за немедленное гуманитарное прекращение огня в регионе. Вдобавок в ВОЗ сообщили, что с 7 октября при исполнении служебных обязанностей в секторе Газа был убит 161 медицинский работник.

По состоянию на 7 ноября ни одна пекарня на севере анклава не работала из-за нехватки топлива, воды и пшеничной муки, а также из-за нанесённого израильскими бомбардировками ущерба, сообщили в управлении ООН по координации гуманитарных вопросов.

Общее число жертв израильских ударов по сектору Газа увеличилось до 10 569, в том числе около 4,3 тыс. детей.

Эвакуация россиян из сектора Газа

8 ноября в списках на выезд из сектора Газа в Египет вновь не оказалось россиян, хотя, по данным источника РИА Новости, к эвакуации граждан РФ всё готово, необходимо только разрешение со стороны Израиля.

«Формируют списки на выезд из сектора Газа среди тех, у кого есть другое гражданство, — это израильтяне и американцы, потом эти списки отсылают египтянам, а те пересылают в Министерство внутренних дел, чтобы опубликовать на официальном сайте. Мы не можем играть какую-либо роль в этом процессе и не обладаем полномочиями в формировании списков», — заявил глава отдела внешних связей ХАМАС в секторе Газа Басем Наим.

При этом израильский посол в Москве Александр Бен Цви в разговоре с ТАСС не смог ответить на вопрос, почему россиян не было в списках согласованных на днях граждан СНГ.

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По его словам, всего в очереди на эвакуацию в настоящий момент находятся порядка 7 тыс. человек, на их выезд потребуется две недели, поскольку египетская сторона поставила ограничение: 500—600 человек в день.

Вопрос контроля

США и Израиль не будут управлять сектором Газа после текущего витка эскалации конфликта. Такое мнение высказал член политбюро палестинского движения ХАМАС Усама Хамдан.

«Мы говорим президенту Байдену и его администрации: перестаньте думать об иллюзиях о правлении в Газе после агрессии. Победят сопротивление и наш народ, это неоспоримо», — цитирует его РИА Новости.

Палестинский политик также призвал Штаты не терять времени на израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху и его «разбитую армию».

«Учитесь на своих прежних уроках на Ближнем Востоке и в других местах», — добавил Хамдан.

Ранее Биньямин Нетаньяху допустил, что Израиль в течение неопределённого периода времени будет нести общую ответственность за безопасность в секторе Газа. Как отмечал портал The Times of Israel, впервые израильская сторона официально заявила об этом. При этом в администрации президента США Джо Байдена предупредили Тель-Авив, что они могут «увязнуть» в секторе Газа.