FP: затяжная война обернётся большими издержками для экономики Израиля

Экономика Израиля не сможет вечно покрывать нужды страны на фоне конфликта с ХАМАС, мобилизация уже создала серьёзную экономическую нагрузку, рассказал израильский экономист, бывший директор исследовательского департамента Центрального банка Мишель Стравчински.

Война в секторе Газа добавит издержки в том числе по той причине, что в боевых действиях участвуют резервисты, которые в мирное время присутствуют на рынке труда, отметил эксперт в разговоре с Foreign Policy.

«Если война затянется, то последствия нехватки человеческих ресурсов обернутся высокими издержками для израильской экономики», — сказал он.

Как ранее заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, у Израиля, возможно, есть всего несколько недель на уничтожение палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, потому что общественное мнение в США и других странах стремительно склоняется против бомбардировок, которые устраивает израильская армия в анклаве.