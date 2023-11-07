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FP: затяжная война обернётся большими издержками для экономики Израиля

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Экономика Израиля не сможет вечно покрывать нужды страны на фоне конфликта с ХАМАС, мобилизация уже создала серьёзную экономическую нагрузку, рассказал израильский экономист, бывший директор исследовательского департамента Центрального банка Мишель Стравчински.
FP: затяжная война обернётся большими издержками для экономики Израиля
  • Gettyimages.ru

Война в секторе Газа добавит издержки в том числе по той причине, что в боевых действиях участвуют резервисты, которые в мирное время присутствуют на рынке труда, отметил эксперт в разговоре с Foreign Policy.

«Если война затянется, то последствия нехватки человеческих ресурсов обернутся высокими издержками для израильской экономики», — сказал он.

Как ранее заявил бывший премьер-министр Израиля Эхуд Барак, у Израиля, возможно, есть всего несколько недель на уничтожение палестинского движения ХАМАС в секторе Газа, потому что общественное мнение в США и других странах стремительно склоняется против бомбардировок, которые устраивает израильская армия в анклаве.

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