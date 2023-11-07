Экс-премьер Израиля: у ЦАХАЛ всё меньше времени на уничтожение ХАМАС
Бывший премьер Израиля считает, что общественная поддержка операции ЦАХАЛ падает
- AP
В интервью американской газете Politico Барак предположил, что вооружённые силы арабских стран могли бы взять сектор Газа под свой контроль после военной кампании Израиля, чтобы помочь властям Палестины во главе с Махмудом Аббасом взять анклав под своё руководство.
По оценкам Барака, сочувствие других стран, возникшее к Израилю сразу после нападения ХАМАС 7 октября, начинает таять.
«Вы видите, что это окно закрывается. Понятно, что мы движемся к «трениям» с американцами по поводу наступления. Америка не может диктовать Израилю, что делать. Но мы не можем их игнорировать», — сказал бывший премьер.
Ранее Politico писала, что сотрудники Госдепартамента США резко раскритиковали публичную политику Вашингтона в отношении Израиля, утверждая, что власти должны осудить нарушение израильскими военными международных норм.