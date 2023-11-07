RT в Telegram
Подпишись

Politico: Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля

Короткая ссылка
Сотрудники Госдепартамента США резко раскритиковали публичную политику Вашингтона в отношении Израиля, утверждая, что власти должны осудить нарушение израильскими военными международных норм.

Об этом пишет Politico.

По данным газеты, сотрудники Госдепа подписали записку, в которой говорится, что они должны публично заявить о противоречии действий Израиля американским ценностям.

При этом неизвестно, сколько человек подписали документ и был ли он отправлен на официальный канал департамента, где сотрудники могут выражать несогласие с политикой США. 

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху указал на обязанность Израиля защищать мирное палестинское население.

При этом США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить