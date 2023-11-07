Politico: Госдеп резко раскритиковал публичную политику США в отношении Израиля

Сотрудники Госдепартамента США резко раскритиковали публичную политику Вашингтона в отношении Израиля, утверждая, что власти должны осудить нарушение израильскими военными международных норм.

Об этом пишет Politico.

По данным газеты, сотрудники Госдепа подписали записку, в которой говорится, что они должны публично заявить о противоречии действий Израиля американским ценностям.

При этом неизвестно, сколько человек подписали документ и был ли он отправлен на официальный канал департамента, где сотрудники могут выражать несогласие с политикой США.

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с израильским премьер-министром Биньямином Нетаньяху указал на обязанность Израиля защищать мирное палестинское население.

При этом США планируют поставить Израилю высокоточные бомбы на $320 млн.