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В ВОЗ заявили о гибели более 160 медработников в секторе Газа с 7 октября

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Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил о гибели более 160 медработников в секторе Газа с 7 октября.
В ВОЗ заявили о гибели более 160 медработников в секторе Газа с 7 октября
  • Gettyimages.ru

По его словам, некоторые из медиков погибли вместе со своими семьями.

«С 7 октября при исполнении служебных обязанностей в секторе Газа был убит 161 медицинский работник, общее число, безусловно, выше, поскольку некоторые были убиты вместе со своими семьями, но они не учитываются в этой цифре. Здесь речь идёт о тех, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти жизнь других», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обострение в секторе Газа унесло жизни наибольшего числа работников всемирной организации в истории.

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