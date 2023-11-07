В ВОЗ заявили о гибели более 160 медработников в секторе Газа с 7 октября

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Кристиан Линдмайер заявил о гибели более 160 медработников в секторе Газа с 7 октября.

По его словам, некоторые из медиков погибли вместе со своими семьями.

«С 7 октября при исполнении служебных обязанностей в секторе Газа был убит 161 медицинский работник, общее число, безусловно, выше, поскольку некоторые были убиты вместе со своими семьями, но они не учитываются в этой цифре. Здесь речь идёт о тех, кто отдал свою жизнь, чтобы спасти жизнь других», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что обострение в секторе Газа унесло жизни наибольшего числа работников всемирной организации в истории.