Генсек: обострение в Газе унесло жизни наибольшего числа работников ООН в истории
- AP
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Он отметил, что за четыре недели погибло больше журналистов, чем за любой другой период конфликта.
«Было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории организации», — приводит РИА Новости слова Гутерреша.
Ранее стало известно, что пять сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли на территории сектора Газа за сутки.
Отмечается, что общее число погибших сотрудников с 7 октября составило 88 человек.