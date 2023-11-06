Генсек: обострение в Газе унесло жизни наибольшего числа работников ООН в истории

С момента начала обострения палестино-израильского конфликта погибло наибольшее число сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за какой-либо другой период истории организации, заявил Генсек ООН Антониу Гутерреш.

Он отметил, что за четыре недели погибло больше журналистов, чем за любой другой период конфликта.

«Было также убито больше сотрудников ООН, специализирующихся на оказании помощи, чем за любой другой сопоставимый период в истории организации», — приводит РИА Новости слова Гутерреша.

Ранее стало известно, что пять сотрудников Агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР) погибли на территории сектора Газа за сутки.

Отмечается, что общее число погибших сотрудников с 7 октября составило 88 человек.