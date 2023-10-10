За ночь поражено около 200 целей: израильские военные заявили о продолжении ударов по объектам в секторе Газа

Израильские военные заявили о продолжении ударов по объектам в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, минувшей ночью поражено ещё около 200 целей. Также израильская сторона сообщила о восстановлении контроля над границей с сектором Газа в участке, через который на территорию Израиля проникали бойцы ХАМАС. В МИД РФ тем временем высказались о работе разведывательных служб США, которые не смогли предупредить о возможной эскалации палестино-израильского конфликта.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о продолжении ударов по объектам в секторе Газа. Как следует из сообщения военных, за минувшую ночь поражено около 200 целей.

Из сообщения военных следует, что удары нанесены по хранилищу оружия ХАМАС в мечети, командному центру ХАМАС, оперативной резиденции организации, инфраструктуре, использовавшейся высокопоставленным членом ХАМАС, а также по «террористической инфраструктуре» «Исламского джихада»*.

Кроме того, израильские военные заявили, что «более или менее» восстановили контроль над участком границы с сектором Газа, через который на территорию Израиля проникали члены ХАМАС.

Представитель Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) Джонатан Конрикус заявил CNN, что задача израильских военных заключается в том, чтобы лишить ХАМАС какого-либо военного потенциала ко времени окончания конфликта.

Кроме того, сообщается, что ВВС Израиля за сутки перебросили сотни израильских военнослужащих из Европы для участия в операции в секторе Газа.

По информации телеканала i24, израильские военные подтвердили обнаружение около 1,5 тыс. тел боевиков ХАМАС на местности в районе сектора Газа.

Между тем, как сообщает Reuters, среди захваченных представителями ХАМАС заложников есть лица с двойным гражданством, в том числе россияне и граждане КНР. Ранее в ХАМАС заявили о готовности казнить по одному заложнику в ответ на каждый «удар без предупреждения» со стороны израильских военных.

Ранее российское посольство в Израиле подтвердило гибель одного россиянина. Кроме того, ещё четверо числятся пропавшими без вести.

Напомним, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Также по теме МИД: Москва предупреждала о попадании поставляемого ВСУ оружия на чёрный рынок Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не раз предупреждала о попадании на чёрный рынок оружия,...

Впоследствии Израиль объявил о собственной контртеррористической операции под названием «Железные мечи». Кроме того, 8 октября в Израиле был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны.

По данным палестинской стороны, в результате текущего обострения конфликта погибли более 700 человек, среди которых свыше 140 детей. Ещё около 4 тыс. человек получили ранения.

Как сообщают израильские СМИ, в результате атак ХАМАС погибли около 800 человек, ещё 2,4 тыс. ранены.

МИД РФ — о работе западных разведок

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова высказалась о провале в работе разведывательных служб США, не предупредивших о возможной эскалации палестино-израильского конфликта.

«Вашингтон проморгал крупнейшее военное столкновение у ближайшего союзника, на территории которого находятся тысячи граждан Америки?» — написала она в Telegram.

Она отметила, что западные СМИ создавали определённый информационный фон относительно ситуации на Украине, однако «в США ни слова не сказали хотя бы за день до начала нынешней эскалации на Ближнем Востоке».

«У американцев везде есть спутники, военные базы, в том числе в регионе, их Минфин осуществляет контроль за банковским обращением всех долларов в мире, спецслужбы ведут прослушку и отслеживают технику и аппаратуру американских IT-компаний, а главное, никто в администрации Байдена так и не подал в отставку за столь крупный провал», — написала Захарова.

Наряду с этим МИД России рекомендовал россиянам воздержаться от посещения Израиля и палестинских территорий. Россиянам, которые уже находятся в Израиле и на палестинских территориях, рекомендовали проявлять максимальную осторожность и поддерживать контакты с представителями дипломатических и консульских учреждений РФ.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.