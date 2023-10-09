ХАМАС угрожает казнить заложников в случае атак Израиля на гражданские объекты

Палестинское движение ХАМАС угрожает казнить израильских заложников, если ЦАХАЛ будет атаковать жилые здания в секторе Газа.

Об этом заявил представитель боевого крыла ХАМАС «Бригады Аль-Кассам» Абу Убайда.

«Любое нападение на невинных гражданских лиц без предупреждения будет, к сожалению, приводить к казни одного из пленников, находящихся под нашим арестом, и мы будем вынуждены транслировать эту казнь», — сказал он.

7 октября представитель ВС Израиля бригадный генерал Дэниел Хагари подтвердил, что военные ХАМАС взяли в плен израильских граждан и увезли их в сектор Газа.