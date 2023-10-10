Армия Израиля заявила, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа

Армия обороны Израиля заявила, что на 100% контролирует южную границу с сектором Газа, 10 октября проникновений на этом участке не было.

Об этом сообщает телеканал i24 со ссылкой на представителя армии.

«Представитель заявил... о полном, на 100% контроле над южной границей с Газой, без каких-либо новых проникновений в понедельник», — говорится в сообщении телеканала.

ЦАХАЛ также заявил о мерах по обеспечению безопасности, проводимых вдоль пограничного забора с сектором Газа.

Ранее армия обороны Израиля заявила, что нанесла более 200 ударов за ночь по целям ХАМАС и «Исламского джихада»* в секторе Газа.

* «Исламский джихад — Джамаат моджахедов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.06.2006.