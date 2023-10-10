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Военный ЦАХАЛ рассказал, что границу Израиля штурмовали более тысячи человек

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В штурме границы Израиля со стороны сектора Газа участвовали более 1 тыс. человек. Забор прорвали разом в 22 местах. Об этом RT рассказал один из военных израильской армии — резервист. Его танковый полк сейчас стоит недалеко от границы с сектором Газа.

Военный рассказал, что 7 октября, когда началось обострение конфликта, в момент прорыва границы на каждом КПП дежурили всего по одному-два солдата, остальные спали.

Позже, когда первый шок от атаки прошёл, сослуживцы между собой обсуждали и сошлись на том, что «разведка провалилась».

По его словам, во время мобилизации «забирали народ быстро».

«В субботу в 16:00 призвали, в 18:00 привезли на базу, в полночь уже выехали на боевое дежурство. Народу призвали больше, чем у нас танков», — сказал он.

Как ранее заявили в израильском Минобороны, цель Израиля сейчас заключается в уничтожении объектов палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.

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