Военный ЦАХАЛ рассказал, что границу Израиля штурмовали более тысячи человек
Военный рассказал, что 7 октября, когда началось обострение конфликта, в момент прорыва границы на каждом КПП дежурили всего по одному-два солдата, остальные спали.
Позже, когда первый шок от атаки прошёл, сослуживцы между собой обсуждали и сошлись на том, что «разведка провалилась».
По его словам, во время мобилизации «забирали народ быстро».
«В субботу в 16:00 призвали, в 18:00 привезли на базу, в полночь уже выехали на боевое дежурство. Народу призвали больше, чем у нас танков», — сказал он.
Как ранее заявили в израильском Минобороны, цель Израиля сейчас заключается в уничтожении объектов палестинской организации ХАМАС в секторе Газа.