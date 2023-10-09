МИД: Москва предупреждала о попадании поставляемого ВСУ оружия на чёрный рынок

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не раз предупреждала о попадании на чёрный рынок оружия, поставляемого странами Североатлантического альянса Вооружённым силам Украины.

Об этом Захарова написала в Telegram.

«Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое (Владимиру. — RT) Зеленскому, на чёрные рынки», — говорится в сообщении.

Дипломат подчеркнула, что она призывала мировые западные СМИ обратить внимание на факт утечки оружия.

При этом ни одно западное издание не процитировало слова Захаровой о возможности попадания оружия на чёрный рынок, добавила она.

Ранее зампред Совбеза Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное странами НАТО ВСУ, сейчас активно применяется в зоне палестино-израильского конфликта.