Медведев: переданное Украине вооружение активно применяется в Израиле
- РИА Новости
Об этом он написал в Telegram.
«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — говорится в сообщении.
Медведев выразил уверенность, что в дальнейшем это оружие будет применяться в самых горячих конфликтах по всему миру как было с вооружением, оставленным Вашингтоном в Афганистане.
«Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты из Киева», — заключил он.
Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.