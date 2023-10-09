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Медведев: переданное Украине вооружение активно применяется в Израиле

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Зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что оружие, переданное странами Североатлантического альянса Вооружённым силам Украины, сейчас активно применяется в зоне палестино-израильского конфликта.
Медведев: переданное Украине вооружение активно применяется в Израиле
  • РИА Новости

Об этом он написал в Telegram.

«Ну что, натовские друзья, доигрались? Оружие, переданное неонацистскому режиму на Украине, активно применяется в Израиле», — говорится в сообщении.

Медведев выразил уверенность, что в дальнейшем это оружие будет применяться в самых горячих конфликтах по всему миру как было с вооружением, оставленным Вашингтоном в Афганистане.

«Дальше будет только хуже. Ждите на чёрном рынке ракеты, танки, а вскоре и самолёты из Киева», — заключил он.

Ранее конгрессвумен Марджори Тейлор Грин заявила, что палестинское движение ХАМАС могло получить оружие США с Украины или из Афганистана для удара по Израилю.

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