Блокада сектора Газа и удары по территории Ливана: что известно о ходе палестино-израильского конфликта

Израильские военные продолжают наносить удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. По данным ЦАХАЛ, также начались удары по территории Ливана. В свою очередь, боевое крыло движения ХАМАС заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму в ответ на удары по домам мирных жителей. По данным западных СМИ, Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа и пока не рассматривает вероятность начала переговоров.

Текущие цели Израиля касаются уничтожения объектов организации ХАМАС в секторе Газа, заявил израильский министр обороны Йоав Галант.

«Я приказал значительно увеличить интенсивность атак [по Газе]. Наша основная цель — уничтожение всех целей ХАМАС», — цитирует его ТАСС.

Ранее Галант рассказал, что Израиль приступает к полной блокаде сектора Газа. В частности, прекращаются поставки в палестинский анклав продовольствия, топлива и электроэнергии.

Издание Axios со ссылкой на собственные источники сообщило, что премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе беседы с президентом США Джо Байденом 8 октября выразил уверенность, что возможности для переговоров сейчас не существует.

Напомним, утром 7 октября палестинское движение ХАМАС объявило о начале операции «Наводнение Аль-Аксы» в качестве ответа на убийства мусульман и «осквернение» мечети Аль-Акса в Иерусалиме.

Впоследствии Израиль объявил о собственной контртеррористической операции под названием «Железные мечи». Кроме того, 8 октября в Израиле был введён в действие пункт основного закона, означающий официальное объявление войны.

Армия Израиля (ЦАХАЛ) продолжает сообщать о нанесении ударов по объектам на территории сектора Газа. Как сообщили израильские военные днём 9 октября, за последние несколько часов были поражены около 130 целей, имеющих отношение к ХАМАС. Кроме того, боевые вертолёты ЦАХАЛ приступили к ударам на территории Ливана.

Тем временем боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады Изеддина аль-Кассама» — заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму якобы в ответ на удары противника по домам мирных жителей.

По данным Минздрава Израиля, в результате эскалации конфликта в больницы поступили более 2,5 тыс. человек. Из них более 350 тяжело ранены, около 20 находятся в критическом состоянии. Ещё как минимум 480 человек находятся в состоянии средней тяжести.

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Как сообщила ранее радиостанция Kan, число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля возросло до 800.

Посольство России в Тель-Авиве со ссылкой на списки израильской стороны сообщило о гибели одного россиянина. Кроме того, среди пропавших без вести числятся четверо российских граждан.

По информации палестинского Минздрава, в секторе Газа в результате обострения конфликта погибли по меньшей мере 560 человек, ещё 2,9 тыс. ранены.

Посол Израиля в Москве Александр Бен Цви выразил опасения, что соседние страны или определённые третьи силы будут втянуты в военный конфликт.

«К сожалению, да. Я должен сказать. Особенно, если мы говорим о Ливане — но не Ливан как страна, а именно, «Хезболла», которая находится на ливанской территории, на нашей северной границе», — приводит его слова ТАСС.

МИД РФ — о конфликте и чёрном рынке оружия

Глава МИД России Сергей Лавров по итогам переговоров с генсеком Лиги арабских государств призвал Израиль и Палестину прекратить боевые действия.

«И Лига, и Российская Федерация параллельно, практически в унисон призвали к немедленному прекращению любых боевых действий, любого насилия и к переходу к переговорам», — заявил Лавров на пресс-конференции.

Между тем официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Москва не раз предупреждала о попадании на чёрный рынок оружия, поставляемого странами Североатлантического альянса Вооружённым силам Украины.

«Полтора года на официальных брифингах в МИД России я говорила о том, как расползается натовское, прежде всего, американское оружие, поставляемое Зеленскому, на чёрные рынки», — написала она в Telegram.

По словам дипломата, ранее она призывала мировые СМИ обратить внимание на факт утечки оружия. При этом ни одно западное издание не процитировало слова Захаровой о возможности попадания оружия на чёрный рынок, добавила она.