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KAN: число погибших в Израиле в ходе эскалации конфликта возросло до 800

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По информации радиостанции Kan, число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля возросло до 800.
KAN: число погибших в Израиле в ходе эскалации конфликта возросло до 800
  • AP

Об этом информирует радиостанция Kan.

По её данным, число пострадавших составило 2,4 тыс.

Ранее палестинский Минздрав сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 436, среди них 91 ребёнок.

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