KAN: число погибших в Израиле в ходе эскалации конфликта возросло до 800

По информации радиостанции Kan, число погибших в ходе эскалации палестино-израильского конфликта граждан Израиля возросло до 800.

AP

Об этом информирует радиостанция Kan. По её данным, число пострадавших составило 2,4 тыс. Ранее палестинский Минздрав сообщил, что число погибших при израильских ударах по сектору Газа возросло до 436, среди них 91 ребёнок.