Боевое крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму
Боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады Изеддина аль-Кассама» — заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму.
- Gettyimages.ru
Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.
В сообщении говорится, что ракетный удар по Иерусалиму нанесён в ответ на удары противника по домам мирных жителей.
Ранее израильская армия сообщила о сиренах воздушной тревоги в Иерусалиме.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему: