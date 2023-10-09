Боевое крыло ХАМАС сообщило о ракетном ударе по Иерусалиму

Боевое крыло движения ХАМАС — «Бригады Изеддина аль-Кассама» — заявило, что нанесло ракетный удар по Иерусалиму.

Об этом сообщается в Telegram-канале группировки.

В сообщении говорится, что ракетный удар по Иерусалиму нанесён в ответ на удары противника по домам мирных жителей.

Ранее израильская армия сообщила о сиренах воздушной тревоги в Иерусалиме.