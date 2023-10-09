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Лавров: Россия готова эвакуировать из Израиля и Палестины тех, кто пожелает уехать

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Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова эвакуировать желающих покинуть зону палестино-израильского конфликта.

Он отметил, что Россия многократно подтверждала заинтересованность в безопасности и Израиля, и Палестины.

Лавров напомнил, что в Израиле проживает большое количество наших соотечественников. По его словам, в России предпринимают всё необходимое, чтобы выяснить, есть ли среди них те, кто нуждается в помощи.

«Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства. 

Кроме того, глава МИД отметил, что российская сторона призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия.

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