Лавров: Россия готова эвакуировать из Израиля и Палестины тех, кто пожелает уехать

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что Россия будет готова эвакуировать желающих покинуть зону палестино-израильского конфликта.

Он отметил, что Россия многократно подтверждала заинтересованность в безопасности и Израиля, и Палестины.

Лавров напомнил, что в Израиле проживает большое количество наших соотечественников. По его словам, в России предпринимают всё необходимое, чтобы выяснить, есть ли среди них те, кто нуждается в помощи.

«Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.

Кроме того, глава МИД отметил, что российская сторона призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия.