Лавров: Россия готова эвакуировать из Израиля и Палестины тех, кто пожелает уехать
Он отметил, что Россия многократно подтверждала заинтересованность в безопасности и Израиля, и Палестины.
Лавров напомнил, что в Израиле проживает большое количество наших соотечественников. По его словам, в России предпринимают всё необходимое, чтобы выяснить, есть ли среди них те, кто нуждается в помощи.
«Будем готовы осуществить эвакуацию для тех, кто пожелает уехать в Россию», — сказал глава российского внешнеполитического ведомства.
Кроме того, глава МИД отметил, что российская сторона призывает Израиль и Палестину прекратить боевые действия.