23 представителя военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании включены в российский стоп-лист, сообщили в МИД России. Данная мера принята в связи с тем, что Лондон осуществляет антироссийский курс по применению персональных санкций в отношении граждан РФ и оказывает всестороннюю поддержку неонацистскому режиму в Киеве. В частности, теперь закрыт въезд в РФ для начальника Штаба обороны вооружённых сил Великобритании Энтони Радакина, курирующего подготовку боевиков ВСУ на британской территории.

В среду, 27 сентября, Министерство иностранных дел России сообщило о введении персональных санкций в отношении 23 граждан Великобритании.

«В связи с реализацией Лондоном антироссийского курса, в рамках которого активно применяется механизм персональных санкций и оказывается всесторонняя поддержка неонацистскому режиму в Киеве, принято решение о расширении российского стоп-листа за счёт включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)», — говорится в сообщении.

Отныне закрыт въезд в Российскую Федерацию для курирующего подготовку боевиков ВСУ на британской территории начальника Штаба обороны вооружённых сил Великобритании Энтони Радакина, причастного к формулированию стратегии Лондона на украинском направлении, для председателя Объединённого разведывательного комитета при правительстве Великобритании Мадлен Алессандри, а также для председателя совета директоров британской оборонной компании BAE Systems Крессиды Хогг.

Также персональные ограничения вводятся и против сотрудников британских политологических центров, вовлечённых в сбор и анализ информации для борьбы с Россией. Речь идёт о работниках Королевского объединённого института оборонных исследований, «Фонда Генри Джексона» и аналитического института «Сивитас».

«Вновь хотели бы подчеркнуть, что попытки британской стороны усилить санкционное давление на Россию неизбежно получат решительный отпор с нашей стороны. Работа над расширением российского стоп-листа в ответ на враждебные действия Лондона будет продолжена», — подчеркнули на Смоленской площади.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга также отметила, что в Москве хорошо осведомлены об активном участии британских аналитических центров, пиар-агентств и спецслужб Британии в дезинформационных кампаниях киевского режима.

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«Со своей стороны продолжаем отслеживать эту деятельность и вносить в российские контр-санкционные списки руководителей наиболее агрессивных британских пропагандистских структур», — подчеркнула она.

Ответные меры против Великобритании в 2023 году

Впервые Россия ввела рестрикции в отношении Великобритании 16 апреля 2022 года в связи с тем, что Лондон развязал разнузданную информационно-политическую кампанию, направленную на международную изоляцию Москвы, а также на создание условий для сдерживания России. Тогда в стоп-лист попали действующий на тот момент премьер-министр Соединённого Королевства Борис Джонсон и его заместитель Доминик Рааб, глава МИД Элизабет Трасс, министр обороны Бен Уоллес и ряд других чиновников.

Напомним, в начале 2023-го в стоп-лист были добавлены 36 британцев, в частности, министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли, министр по делам социально-экономического развития регионов, жилищного обеспечения, общин и местного самоуправления Майкл Гоув, канцлер герцогства Ланкастерского Оливер Дауден, министр без портфеля Надим Захави, начальник Генерального штаба Патрик Сандерс, представители руководства Стратегического командования британских вооружённых сил и Национального центра кибербезопасности.

17 марта под санкции подпали офицеры британских ВС, причастные к организации подготовки на территории Соединённого Королевства после начала СВО украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, представители судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании.

18 августа ограничительные меры были приняты против 54 человек, среди которых представители политического истеблишмента, силовых структур, профессионального юридического сообщества и журналистского корпуса Великобритании.