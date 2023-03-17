Россия внесла в стоп-лист 23 британца из вооружённых сил и пропагандистских структур

Россия внесла в стоп-лист 23 гражданина Британии, включая ряд представителей вооружённых сил и пропагандистских структур, сообщил российский МИД.

Среди них есть офицеры британских ВС, причастные к организации подготовки на территории Соединённого Королевства после начала СВО украинских военнослужащих для ведения боевых действий против российской армии, отметили в министерстве.

Также санкции введены в отношении представителей судейского корпуса и пенитенциарной системы Великобритании.

В список включено и руководство корпорации «Zinc Network», которая ведёт работу по дискредитации иностранных журналистов, выступающих с отличной от общепринятой на Западе точки зрения в отношении событий на Украине, а также помогает СМИ, признанным иноагентами на территории России и фабрикует антироссийские материалы.