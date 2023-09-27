МИД: Россия расширила список персональных санкций против представителей Британии

Российская сторона расширила список персональных санкций против представителей Великобритании.

Об этом сообщает МИД России на своём официальном сайте.

«Принято решение о расширении российского «стоп-листа» за счёт включения в него представителей военно-политического истеблишмента, журналистского корпуса и научного сообщества Великобритании (всего 23 человека)», — сказано в заявлении ведомства.

Таким образом, въезд в Россию закрыт для курирующего подготовку боевиков Вооружённых сил Украины начальника Штаба обороны ВС Великобритании Энтони Радакина, председателя Объединённого разведывательного комитета при британском правительстве Мадлен Алессандри и председателя совета директоров оборонной компании BAE Systems Крессиды Хогг.

Кроме того, персональные рестрикции вводятся против ряда сотрудников Королевского объединенного института оборонных исследований, «Фонда Генри Джексона» и аналитического института «Сивитас».

7 сентября Великобритания ввела санкции против 11 граждан России за якобы незаконную деятельность в киберпространстве.