Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди выразил уверенность, что западным странам не удалось сломить Россию посредством санкционного давления.

Об этом Джиральди сказал в интервью главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю.

Как отметил экс-офицер, страны Запада верили в то, что санкции и другие финансово-экономические меры в отношении Москвы будут достаточными для того, чтобы сломить Россию.

«Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России провалились.