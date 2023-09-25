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Офицер ЦРУ Джиральди: Западу не удалось сломить Россию санкционным давлением

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Офицер ЦРУ в отставке Филип Джиральди выразил уверенность, что западным странам не удалось сломить Россию посредством санкционного давления.
Офицер ЦРУ Джиральди: Западу не удалось сломить Россию санкционным давлением
  • РИА Новости

Об этом Джиральди сказал в интервью главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю.

Как отметил экс-офицер, страны Запада верили в то, что санкции и другие финансово-экономические меры в отношении Москвы будут достаточными для того, чтобы сломить Россию.

«Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем», — подчеркнул он.

Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России провалились.

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