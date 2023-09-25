Офицер ЦРУ Джиральди: Западу не удалось сломить Россию санкционным давлением
- РИА Новости
Об этом Джиральди сказал в интервью главе Партии рабочих Великобритании Джорджу Галлоуэю.
Как отметил экс-офицер, страны Запада верили в то, что санкции и другие финансово-экономические меры в отношении Москвы будут достаточными для того, чтобы сломить Россию.
«Это имело обратный эффект, в основном от этого пострадали западные экономики. А Россия вышла победителем», — подчеркнул он.
Ранее глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что санкции против России провалились.