«В каждой стране свои особенности»: Захарова в интервью RT — о дипломатии на Глобальном Юге и расизме Запада

Выстраивание отношений с другими странами основывается на международном праве и отсутствии навязывания той или иной мировоззренческой модели, заявила Мария Захарова в интервью RT. По её словам, у государств западной Европы, США и прочих союзников НАТО подобной культуры дипломатии не было — они всегда пытались доминировать и навязывать собственные представления о жизни. Также официальный представитель МИД РФ констатировала, что западная цивилизация изживает из себя традиционные посылы и устои. Сложившиеся на Западе тенденции можно назвать трагикомичными и при этом крайне опасными, поскольку они отражают отношение ко всему остальному миру, подчеркнула Захарова.

— Европейские страны до сих пор, несмотря на все свои заявления, остаются крупнейшими потребителями российского сжиженного газа. Насколько я знаю, в целом по континенту Россия остаётся вторым крупнейшим поставщиком. Как вы это объясняете? Почему, как вам кажется, несмотря на все заявления о том, что российский газ будет замещëн африканским, азиатским, ещё каким-то, всё-таки он остаётся и поступает на европейские рынки?



— Можно сколько угодно переставлять местами буквы, словосочетания. Но никуда не уйдёшь ни от науки, ни от фактов, ни от реальности. Остаться без источников энергии — это просто перечеркнуть своё собственное развитие, определённое ими же самими на десятилетия вперёд.

Понятно, что каждая страна хочет иметь альтернативные источники поставки энергоресурсов. Очевидно, обеспечивая и свой суверенитет, независимость, гарантировать себя — это понятно. Но вопрос в том, что полностью отказаться от российских энергоресурсов, как они теперь сами поняли, на данном этапе они не могут. А если говорить о перспективе, ну они же тоже так или иначе считать умеют. Когда они уходят, отрываются от микрофонов, и слезают с трибун, и находятся в каком-то таком состоянии диалога со своими компаниями, те им показывают конкретные расчёты.

Очень важный фактор: эти эксперименты Западной Европы на самом деле не их эксперименты. Конечно, эксперименты, которые над ними ставили из Вашингтона, привели к тому, что крупнейшие еэсовские компании просто взяли и ушли на другой континент. Просто через океан перерегистрировались. А, соответственно, что это означает? Это означает уплату налогов. То есть донорство финансовое, которое теперь идёт не Европейскому Союзу, а Соединённым Штатам Америки и другим странам. Когда вот эту всю картину они, так сказать, получили, тут уже, понимаете, не до лозунгов.

И очень важный момент. Вот эта вообще вся шелуха информационная, вся конъюнктура, вот это вот всё кипение их — оно в основе имеет абсолютно ложный нарратив, как они говорят, ложный посыл.

— Давайте поговорим об истинном лице Запада. Буквально на днях были озвучены новые таможенные ограничения против россиян, которые ошеломляют и по масштабу, и по мелочности.

— Это действительно ошеломило всех с точки зрения запредельности, что ли. То есть вот этой глубины падения, я даже не знаю, как ещё объяснить.

— А что это? Как это объяснить?

— А это расизм. А не надо ничего придумывать, это он и есть. Он просто исторически вот в этой западноцентричной модели, которую сейчас мы называем «коллективный Запад», всегда был. Он, к сожалению, во многом составлял их сущность, подменяя те самые истинные традиционные посылы и устои западной цивилизации, которые мы у себя сохраняем, а они у себя изживают. В том числе и благодаря тому, что не искореняют такие проявления, как расизм.

Раньше это проявлялось в виде колониализма, работорговли, эксплуатации других стран, империалистических концепций. Потом пришёл XX век... Пожалуйста, этот самый расизм выбился наружу, просто как, простите меня, жуткий нарыв, в форме нацизма и фашизма. Это же то же самое. Абсолютное деление людей по принципу: вот этим положено, а этим — не положено. Почему? А просто потому, что есть идеологи, которые просто придумывают набор факторов, отделяющих одних людей от других. И объективных.

— «Мне не нравится, но виноват ты».

— Да. Потом была пауза определённая после Второй мировой войны.

Они как бы подзакатали вот эту вот расистскую свою губу, которая периодически разворачивается по полной. И где-то лет 50, к сожалению, не искореняя, опять же, но они это камуфлировали. Это имело определённые, так сказать, формы проявления. Но это был скрытый расизм. Они его отрицали. Они его отрицали в Штатах, в Европейском союзе.

Они всё время говорили о правах человека. Думая, что чем больше они будут говорить, тем меньше будет казаться проблема или вообще ощущение, что она есть. А потом это всё начало набирать новую силу. После того как биполярный мир рухнул. После того как не стало системы, которая противостояла всему этому. А Советский Союз, собственно говоря, весь этот процесс деколонизации инициировал. Причём не теоретически, а практически ему содействовал.

После того как этого фактора не стало, тут уже началось всё по новой. И пожалуйста — страны Прибалтики, которые сегрегировали людей, своих соотечественников, своих же граждан, придумывая даже формат негражданства. Негражданства для коренного населения.

А дальше постепенно и транснациональные компании. Всё это привело к той фразе, которую Боррель сейчас сказал о том, что есть прекрасный сад, а есть дикие джунгли.

— Как вам кажется, к этому стоит относиться как к анекдоту геополитическому? Или это показатель тех тенденций, которые действительно нам угрожают? Потому что вы говорили о Второй мировой войне и об этом стремлении проектировать свою собственную тень на другие нации.

— Есть такой жанр — трагикомедия. В нём всё: и анекдотичность, и ирония, и сарказм. Вот это тоже трагикомизм. Смотреть на это смешно, брезгливо, странно, дико, невероятно. Какое ощущение второе, когда ты уже отходишь от эмоций и начинаешь анализировать? Конечно, это крайне опасно. Это крайне опасно. Потому что ведь это же всё не случайность. У этого есть глубинные основы, о которых мы говорили. Это же не просто какой-то глупый чиновник где-то там в Брюсселе сошёл с ума и придумал эту бумажку. Это отражение глубинной сути. Это отражение их менталитета, их отношения к остальному миру.

— На днях представитель уважаемой международной организации МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил об отсутствии серьёзных радиологических последствий от применения боеприпасов с обеднённым ураном, которые США собираются поставлять на Украину. Понятно, что в Вене как бы особой опасности не видно. Но не нужно быть большим специалистом в физике, чтобы понять, что это представляет определённую опасность.

— Это как раз то, что называется пропагандой. То, что было сделано и средствами массовой информации, и теми, кто провоцировал эти вопросы, непосредственно адресуя их господину Гросси. Как вы правильно сказали, он является руководителем МАГАТЭ. МАГАТЭ занимается ядерной проблематикой.

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Вопрос в том, что я точно не физик. Окончила школу, училась, у меня пятёрка по физике, но это было давно. Поэтому я специально вчера, когда пошли эти заявления, позвонила в Курчатовский институт, поговорила со всеми специалистами. Они направили справочные материалы. В чём суть: те, кто на Западе сейчас пытается оправдать поставки снарядов с обеднённым ураном, говорят одну вещь. Основа их логики заключается в том, что это такие же снаряды, как все остальные, и никакого различия нет. Почему? Потому что уран-то обеднённый. То есть из него вынут, изъят тот самый компонент, который как бы делает…

— Радиоактивным.

— Да. Но это, знаете, как бы от лукавого. На мой взгляд, это не просто недоговаривание случайное, а это намеренное и замалчивание темы, и перевод её в совершенно другое русло. Дело в том, что обеднённый уран — это тяжёлый металл. И если его рассматривать уже с этой точки зрения, уже с точки зрения химиков или химии, это совершенно другой расклад. Но они-то об этом не говорят. Они же делают упор именно на ядерный компонент и апеллируют к руководителю организации, которая занимается именно ядерной безопасностью. А при чём тут это? Речь-то идёт о тяжёлом металле. Накопление тяжёлых металлов в окружающей среде и при попадании в организм, в продукты питания ведёт к катастрофическим последствиям, в том числе онкологическим.

Давайте просто один я пример приведу — о чём идёт конкретно речь. Когда он, обеднённый уран, применяется в составе боеприпасов, то образуются крайне токсичные аэрозоли. То, о чём Гросси не говорил, потому что это не его компетенция. Он выбрал только одну грань, оттолкнувшись от вопроса. Но я думаю, что он понимал, собственно, в чём суть проблемы.

— Всю совокупность вреда для окружающей среды и для здоровья человека он не осветил.

— Он просто зацепился за рамки своего функционала. Но это вот как раз и есть от лукавого. Просто дело в том, что когда идёт пробитие брони, то стержень из обеднённого урана нагревается и может воспламениться. А ещё хуже — вот эта облицовка кумулятивного заряда из обеднённого урана. И этого не могут не знать те люди, которые занимаются профессионально химией. Но я думаю, что и физики это прекрасно знают. Но он, ещё раз говорю, оставался в рамках своей прямой компетенции.

— Насколько работа дипломата на восточном фронте отличается от контактов с западными коллегами? Вам приходится вообще менять как-то режимы работы или способы достижения договорённостей, устойчивость этих договорённостей?

— В каждой стране свои особенности. Бывает, что и на одном континенте есть страны, вроде бы объединённые общим языком, религией, историей, — а при этом разные традиции, сформировавшиеся уже в новейший период. Всё очень индивидуально. И, конечно, ещё человеческий фактор. Какие-то вопросы один человек может решить очень быстро, а что-то в этой же стране или в этом же ведомстве люди могут поставить на тормоза и придать этому такое бюрократическое измерение.

RT

Вот идеология этого самого западного мира — она заключается в доминировании, в навязывании своих представлений о жизни всем остальным. И это блокировало решение любого вопроса. Почему? Потому что дипломатия — это про договорённости. Про то, что одна сторона думает, что думает другая сторона, и они начинают искать точки соприкосновения, и они начинают сближать позиции за счёт компромисса. Но это возможно, когда речь идёт о равноправном отношении, взаимоуважительном диалоге. Для Запада, для Западной Европы, для США, для натоцентричной субкультуры это недопустимо, вы понимаете? Нам с вами это практически невозможно понять.

Глобальный Юг — он смотрит на вещи по-другому. Он прошёл времена колониальной или полуколониальной зависимости. Они знают, кстати говоря, западный мир намного более эмоционально тонко, чем даже мы. Потому что эти люди их до недавнего времени эксплуатировали. И они прошли через не просто процесс деколонизации политический, а с оружием в руках отстаивали свою свободу.

Понимаете, они этих людей знают изнутри. Они знают, что оставили западные страны у них на территории. Какие так называемые закладки, политические, экономические, в сфере безопасности. Какие рычаги управления Запад предпринимает и применяет, чтобы влиять на ситуацию — от смены режима до вмешательства во внутренние дела. Посмотрите на Африканский континент. И то же самое можно сказать про целый ряд стран Азии.

Поэтому они знают всю эту ситуацию не понаслышке и не из учебников. И второй момент — они сформировали другую философию отношений. Никто никому ничего не навязывает. Есть международное право, это основа. Но никто никому свою модель мировоззренческую не навязывает.