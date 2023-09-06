«Не способны контролировать собственные объекты»: в МО РФ заявили об опасности биолабораторий США по всему миру

Соединённые Штаты не способны контролировать собственные биологические объекты, расположенные по всему миру, заявили в Минобороны РФ. Как отметил глава войск РХБЗ Игорь Кириллов, деятельность американских лабораторий является постоянным источником биоугроз для тех стран, где они базируются, в том числе, для Украины. Как уточнил Кириллов, в этой стране расположены несколько десятков американских объектов, выведенных из-под международного контроля.

В Минобороны России заявили, что работа сформированных США биологических лабораторий по всему миру — постоянный источник угроз.

«С учётом того, что Соединённые Штаты не способны контролировать собственные биологические объекты, деятельность американских лабораторий по всему миру является постоянным источником биоугроз, прежде всего, для населения тех стран, где они базируются», — заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Кириллов привёл в пример Украину, отметив, что на территории этой страны функционирует несколько десятков подобных объектов, выведенных из-под международного контроля.

Глава войск РХБЗ также отметил, что США и Украина позиционируют военно-биологические исследования как сотрудничество в мирных целях, «прикрываясь» положениями Конвенции о запрещении биологического и токсинного оружия.

В Минобороны РФ также подчеркнули, что Госдепартамент США регулярно подчёркивает свою непричастность к биологической деятельности, объясняя это непрофильным характером такой работы для внешнеполитического ведомства.

В то же время в МО заявили, что располагают документальным подтверждением участия Госдепа в реализации «Программы повышения биобезопасности» с 2016 года.

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«Документы демонстрируют активное участие Госдепартамента США в биопрограммах на территории зарубежных государств, а также стремление Вашингтона задействовать сторонних исполнителей для сокрытия заказчиков и целей проводимых исследований», — рассказал Кириллов.

Он добавил, что в документах особое внимание уделяется странам Ближнего Востока (Ирак, Йемен, Иордания), Юго-Восточной Азии (Индонезия, Филиппины) и Африки (Кения, Марокко, Уганда).

Кроме того, в продвижении предлагаемых Госдепартаментом биологических программ «упоминается роль президента Обамы».

Украина, в свою очередь, занимает в документах особое место и выделена в отдельный регион, отметили в МО.

Кроме того, в оборонном ведомстве обратили внимание на высказывания кандидата в президенты США от Демократической партии Роберта Кеннеди-младшего. В частности, политик в ходе интервью американскому телеведущему Такеру Карлсону рассказал о работе биолабораторий США на Украине.

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«У нас есть биолаборатории на Украине, потому что мы разрабатываем биологическое оружие и в этом биологическом оружии используются различные виды новых синтетически выведенных штаммов, а также технологии КРИСП-Р и методы генной инженерии, которые были недоступны предыдущим поколениям», — процитировали Кеннеди в МО РФ.

Как подчеркнули в ведомстве, подобные заявления — «подтверждение незаконной военно-биологической деятельности США, [они] требуют правовой оценки с последующим проведением независимого расследования».

В Минобороны РФ систематически обращали внимание на активность американских биолабораторий на территории ряда государств. В середине августа в ведомстве заявили, что США приступили к подготовке к следующей пандемии путём поиска мутаций вирусов.

Как заявил в ходе брифинга глава войск РХБЗ, нельзя исключать «применение Соединёнными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях».

Тогда в ведомстве также отметили, что значительная часть американских биологических программ за рубежом подразумевает ведение исследований двойного назначения в обход международных обязательств. В частности, ряд проектов Вашингтона направлены на изучение потенциальных агентов биологического оружия.

При этом в посольстве России в США позднее заявили, что американская сторона игнорирует претензии со стороны России о нарушениях обязательств в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия, ссылаясь на якобы гуманитарный характер своих программ.