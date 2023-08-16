«Путём поиска мутаций вирусов»: в Минобороны РФ заявили о подготовке США к новой пандемии

Соединённые Штаты приступили к подготовке к следующей пандемии, заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов. По его словам, на фоне этих событий нельзя исключать применение Вашингтоном оборонительных технологий в наступательных целях, а также создание кризисных ситуаций биологического характера в мире.

Начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США приступили к подготовке к следующей пандемии.

«США, как и в 2019 году, приступили к подготовке к новой пандемии путём осуществления поиска мутаций вирусов. Не исключаем применение Соединёнными Штатами так называемых оборонительных технологий в наступательных целях, а также в целях глобального управления путём создания кризисных ситуаций биологического характера», — заявил Кириллов в ходе брифинга.

По его словам, в США 21 июля заявили об учреждении Управления по подготовке к пандемиям и политики реагирования.

Как заявили в МО, новая структура, предположительно, будет отвечать за выработку курса и координацию действий по борьбе с известными и неизвестными биологическими вызовами, включая патогены, которые могут спровоцировать очередную чрезвычайную ситуацию глобального характера.

Брифинг начальника войск РХБ защиты ВС РФ генерал-лейтенанта И. Кириллова

Приоритетными направлениями деятельности созданного управления станут работы по созданию вакцин и препаратов для купирования вирусов и их генетически изменённых вариантов, а также внедрение передовых технологий в биопроизводство.

Опасность военно-биологических программ США

Кириллов также отметил, что военно-биологическая деятельность США представляет угрозу безопасности для многих государств мира. Он напомнил, что заявленными целями американских программ являются мониторинг заболеваемости и оказание помощи развивающимся странам, однако фактически речь идёт о бесконтрольном проведении исследований двойного назначения в обход международных обязательств по Конвенции о биологическом оружии.

«Проекты американского военного ведомства направлены прежде всего на изучение потенциальных агентов биологического оружия — сибирской язвы, туляремии, коронавирусов, а также возбудителей экономически значимых инфекций — патогенного гриппа птиц и африканской чумы свиней», — сказал Кириллов.

Он также обратил внимание, что возбудители болезней, которые попадают в зону интересов Пентагона (в частности, COVID-19, птичий грипп и африканская чума свиней), в будущем получают пандемическое распространение. При этом выгодоприобретателями становятся американские фармкомпании, подчеркнул глава войск РХБЗ.

Ранее в МО предупредили об опасности экспериментов американских военных с комарами и клещами. Как заявил глава войск РХБЗ в ходе брифинга 18 июля, эта деятельность США способна привести к созданию искусственных очагов эпидемий.

Кириллов отметил, что Соединённые Штаты ранее проявили интерес к изучению основных видов комаров и клещей, переносящих эпидемически значимые инфекции, в том числе лихорадки долины Рифт и Западного Нила, а также лихорадку денге.

В МО тогда рассказали, что американские военные специалисты владеют методиками адаптации и выращивания переносчиков, собранных в местах их естественного обитания. Как заявил Кириллов, разработанные США способы позволяют в лабораторных условиях получать комаров и клещей, инфицированных арбовирусами.

До этого в МО обратили внимание, что США при поддержке своих союзников осуществляют широкомасштабные военно-биологические исследования, направленные на поиск эффективных методов применения возбудителей инфекционных болезней.

Как подчеркнули в российском оборонном ведомстве, реализация подобных планов позволяет формировать искусственные очаги особо опасных инфекционных заболеваний. В МО призвали рассмотреть это обстоятельство как ещё один аргумент в пользу проведения международного расследования военно-биологической деятельности Вашингтона.