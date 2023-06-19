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МО: Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит В

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Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит В.
МО: Пентагон пытается получить популяции мелких животных, переносящих ВИЧ и гепатит В
  • Gettyimages.ru

Об этом заявил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

«Продолжаются попытки получения Пентагоном популяций переносчиков, возбудители которых не распространяются ими в естественных условиях, таких как лихорадка Эбола, гепатит В, СПИД и тяжёлый острый респираторный синдром», — сообщил он.

Кириллов отметил, что уже получены культуры комаров, инфицированные вирусом гепатита В.

Ранее в Минобороны России сообщили, что Соединённые Штаты планируют открыть за пределами страны 18 биолабораторий для исследований особо опасных вирусов и бактерий.

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