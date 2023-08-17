Посольство: США игнорируют претензии России о нарушениях конвенции о биооружии

В российском посольство в Вашингтоне заявили, что Соединённые Штаты игнорируют претензии со стороны России о нарушениях обязательств в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия.

AP