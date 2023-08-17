Посольство: США игнорируют претензии России о нарушениях конвенции о биооружии
- AP
«Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ», — заявили в дипмиссии.
В посольстве подчеркнули, что у российской стороны есть подтверждения проведения Вашингтоном работ с агентами биологического оружия.
Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США начали подготовку к новой пандемии.