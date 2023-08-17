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Посольство: США игнорируют претензии России о нарушениях конвенции о биооружии

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В российском посольство в Вашингтоне заявили, что Соединённые Штаты игнорируют претензии со стороны России о нарушениях обязательств в рамках Конвенции о запрещении биологического оружия.
Посольство: США игнорируют претензии России о нарушениях конвенции о биооружии
  • AP

«Вашингтон игнорирует претензии, оправдываясь некой гуманитарной составляющей своих программ», — заявили в дипмиссии.

В посольстве подчеркнули, что у российской стороны есть подтверждения проведения Вашингтоном работ с агентами биологического оружия.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты Вооружённых сил России генерал-лейтенант Игорь Кириллов заявил, что США начали подготовку к новой пандемии.

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