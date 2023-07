«На новую орбиту сотрудничества»: 4 июля лидеры стран ШОС проведут виртуальный саммит

Во вторник, 4 июля, в виртуальном формате пройдёт саммит лидеров стран — членов Шанхайской организации сотрудничества, на котором впервые будет председательствовать Индия. На встречу приглашены все государства — члены ШОС, а также Иран, завершающий процедуры вступления в организацию. В этом телемосте примут участие в том числе президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин. По итогам саммита ожидается принятие Нью-Делийской декларации, в которой планируется закрепить обновлённые подходы сторон к ключевым вопросам деятельности ШОС и глобальным проблемам. По мнению экспертов, предстоящий саммит продемонстрирует Западу, что их изоляционистская политика в отношении России и других стран провалилась.

Во вторник, 4 июля, в виртуальном формате пройдёт саммит лидеров стран — членов Шанхайской организации сотрудничества (Россия, Китай, Казахстан, Таджикистан, Киргизия, Узбекистан, Индия, Пакистан), на котором впервые будет председательствовать индийская сторона.

В Нью-Дели выразили уверенность, что предстоящий саммит будет результативным.

«Мы убеждены, что саммит будет успешным и позволит добиться заметных результатов… Мы уже проинформировали наших партнёров по ШОС, что саммит 4 июля пройдёт в виртуальном формате, и надеемся, что все смогут принять в нём участие», — заявил официальный представитель индийского МИД Ариндам Багчи во время брифинга.

В Москве и Пекине уже сообщили, что в этом телемосте примут участие президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин.

Как пояснил журналистам помощник главы российского государства Юрий Ушаков, Путин, как и остальные руководители стран ШОС, выступит на саммите объединения по видеосвязи и «весь этот день будет работать со своими коллегами» по организации.

Также по теме «Гегемония Вашингтона уходит в прошлое»: как Россия борется за многополярное устройство мира Мир сейчас находится в стадии формирования нового многополярного порядка, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, США,...

«Подтвердили согласие участвовать в этом мероприятии, поскольку придаём действительно приоритетное значение сотрудничеству в рамках ШОС», — заявил Ушаков.

В свою очередь, в МИД КНР прояснили детали участия Си Цзиньпина в саммите, отметив, что он выступит с важной речью. В частности, китайский лидер совместно с другими главами стран наметит планы будущего развития ШОС, заявила официальный представитель ведомства Мао Нин. По её словам, при консолидированных усилиях организация будет активнее развиваться и внесёт вклад в процветание стран региона, его безопасность на фоне нестабильности в мире.

«Китай, будучи одним из членов — основателей ШОС, всегда считал организацию приоритетным направлением своей дипломатии. Страна готова вместе с другими государствами-членами активно претворять в жизнь инициативу по глобальному развитию, инициативу в области глобальной безопасности и инициативу по глобальной цивилизации, продвигать построение ещё более тесного сообщества единой судьбы ШОС, а также рука об руку создавать прекрасное будущее Евразийского континента», — цитирует агентство «Синьхуа» Мао Нин.

Помимо государств — членов ШОС на саммит в качестве наблюдателей были приглашены Белоруссия, Монголия и Иран, завершающий процедуры вступления в организацию.

4 июля будет оформлено полноформатное членство иранской республики в ШОС, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Кроме того, по его словам, будет подписан меморандум об обязательствах Белоруссии, «что также запустит процедуру её полноценного присоединения» к Шанхайской организации сотрудничества.

«Отныне шосовское пространство, с учётом и новых членов, и государств — партнёров по диалогу, простирается от Европы и Ближнего Востока до Южной и Юго-Восточной Азии», — подчеркнул он, добавив, что продолжается рассмотрение «дополнительных заявок» от заинтересованных стран.

Заседание совета глав государств ШОС в Самарканде в 2022 году

РИА Новости

Актуальная повестка

Тема предстоящего саммита — «На пути к безопасной ШОС» (Towards a SECURE SCO). Как пояснили в МИД Индии, слово SECURE не только означает «безопасный», но и является аббревиатурой из первых букв следующих слов и выражений: безопасность (security), экономика и торговля (economy and trade), взаимосвязанность (connectivity), единство (unity), уважение суверенитета и территориальной целостности (respect for sovereignty and territorial integrity), окружающая среда (environment).

На саммит также приглашены руководители международных и региональных структур, включая ООН, АСЕАН, СНГ, ОДКБ и ЕАЭС. По его итогам ожидается принятие Нью-Делийской декларации, в которой планируется закрепить обновлённые подходы сторон к ключевым вопросам деятельности ШОС и глобальным проблемам.

Как ранее отметили в ШОС, готовясь к предстоящему саммиту, государства — члены организации нацелены на создание дополнительных условий, «направленных на усиление коллективных возможностей для обеспечения безопасности» региона. В частности, речь идёт о противодействии терроризму, сепаратизму и экстремизму, а также незаконному обороту наркотиков.

«Было выражено единое мнение, что предстоящий саммит ШОС в Индии пройдёт успешно и выведет организацию на новую орбиту сотрудничества», — говорится в сообщении на сайте ШОС по итогам круглого стола в Душанбе, посвящённого подготовке к саммиту.

«Залог обеспечения безопасности»

По мнению экспертов, название саммита в полной мере отражает весь спектр вопросов предстоящего мероприятия, а также говорит о том, что особое внимание будет уделяться тематике, так или иначе связанной с безопасностью.

«Если говорить про значимость проблем, которые могут быть рассмотрены на саммите, то в первую очередь это безопасность Евразии. ШОС, в отличие от того же НАТО, является многофакторной организацией. Она не преследует целей создания единого военно-политического блока с единым военным командованием. ШОС предусматривает некую синхронизацию действий стран-участниц, в том числе в части создания важных экономических инструментов, которые будут в дальнейшем залогом обеспечения безопасности», — заявил в разговоре с RT заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН, лектор общества «Знание» Евгений Семибратов.

По его словам, в последние годы позиции ШОС в мире «планомерно усиливаются».

«Проводятся учения на базе этой организации, проходит обмен опытом между военными всех стран-участниц. ШОС стала достаточно серьёзной гарантией безопасности в Евразии. Присоединение Индии и Пакистана к этому блоку только укрепило организацию, то же самое произойдёт и после подключения Ирана. Это является крайне важными факторами обеспечения евразийской системы безопасности», — подчеркнул Семибратов.

Он также заметил, что Россия на саммите будет обсуждать вопросы обеспечения стабильности и безопасности в условиях, когда Запад пытается изолировать РФ от международного пространства.

«Когда западное направление для России превратилось практически в линию фронта, очень важно иметь прочные позиции на Востоке. ШОС в рамках реализации этой задачи является очень важным инструментом», — отметил Семибратов.

Также по теме Угроза стабильности: Шойгу заявил об ответственности США и НАТО за ситуацию с терроризмом в Центральной Азии Министр обороны РФ Сергей Шойгу возложил ответственность на США и страны НАТО за террористическую активность в Центральной Азии. По...

Учитывая, что в телемосте примут участие президент России и председатель КНР, можно ожидать и двусторонних договорённостей по линии Пекин — Москва, считает аналитик.

«Возможно, это будет продолжение диалога по тем темам, которые уже были затронуты в ходе мартовского визита Си Цзиньпина в Москву, включая торгово-экономический аспект, отношения между Россией и Китаем в условиях глобальных санкций, военно-политические вопросы», — сказал Семибратов.

С учётом того, что на саммите ШОС Иран станет уже полноправным членом, Россия может прийти к отдельным соглашениям и с этой страной, считает Семибратов.

«С Тегераном тоже можно ожидать каких-то договорённостей, поскольку сейчас мы видим крайне активный рост развития сотрудничества РФ и Ирана по линии военно-промышленного комплекса, а также в других сферах», — пояснил аналитик.

В свою очередь, эксперт Института Ближнего Востока Сергей Балмасов отметил важность будущего присоединения Ирана к ШОС.

«Иран несколько десятков лет находился в дипломатической изоляции со стороны Запада, его опыт поможет всем странам — участницам ШОС, особенно России. Москва с Тегераном имеют общие точки соприкосновения во многих сферах, в том числе в военно-политической. Вспомнить хотя бы успешное взаимодействие сторон в ходе сирийского конфликта или текущие усилия двух стран по наращиванию оборонных связей», — сказал Балмасов в комментарии RT.

Он также отметил, что ШОС может стать «отличной площадкой» для решения афганского вопроса, который «до сих пор будоражит всю Центральную Азию».

Талибы в Афганистане

AP

© Siddiqullah Khan

«Нужно понимать, что ШОС — это в первую очередь диалоговая площадка, надэкономическая и даже надполитическая. Такое коммуникативное средство помогает приходить к согласию странам с разными мнениями по конкретным международным вопросам, в том числе в сфере безопасности», — подчеркнул Балмасов.

По его словам, вхождение новых членов в ШОС становится тенденцией.

«Не исключено, что к организации примкнут и свободно мыслящие страны за пределами евроазиатского пространства. Это показывает, что потуги Запада отражают только его желания, а реальность — она другая. Мир не ограничивается западными странами, они в меньшинстве. Предстоящий саммит продемонстрирует Западу, что их изоляционистская политика в отношении России и других стран провалилась», — заключил эксперт.