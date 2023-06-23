Внутренний взрыв: владелец пропавшего батискафа «Титан» подтвердил гибель экипажа

Компания, которой принадлежит пропавший батискаф «Титан», подтвердила гибель участников экспедиции к месту крушения «Титаника». Обнаруженные обломки аппарата свидетельствуют о внутреннем взрыве на борту, заявили в Береговой охране США. Жертвами стали пять человек: гендиректор Ocean Gate Expeditions Стоктон Раш, бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, миллиардер Хэмиш Хардинг и эксперт по глубоководным исследованиям Поль-Анри Наржоле.

В Атлантическом океане погибли пять человек, которые отправились на подводном аппарате «Титан» к месту крушения пассажирского лайнера «Титаник».

В компании Ocean Gate Expeditions — организаторе экспедиции — констатировали, что их гендиректор Стоктон Раш, пакистанский бизнесмен Шахзада Давуд и его сын Сулейман, британский миллиардер Хэмиш Хардинг и эксперт по глубоководным исследованиям Поль-Анри Наржоле погибли.

«Эти люди были настоящими исследователями, которых объединяли особый дух приключений и глубокая страсть к изучению и защите Мирового океана. В это трагическое время наши сердца — с этими пятью душами и каждым членом их семей. Мы скорбим по погибшим и той радости, которую они приносили всем, кого знали. Это крайне печальное время для всего сообщества исследователей», — говорится в заявлении компании.

Наряду с этим в Береговой охране США сообщили, что поисковая команда обнаружила детали пропавшего батискафа примерно в 500 м от носовой части «Титаника». Речь идёт о носовом обтекателе, а также передней и задней оконечностях аппарата, передаёт ABC News.

«Там, на морском дне, невероятно суровая среда. Обломки соответствуют катастрофическому внутреннему взрыву судна. От лица Береговой охраны США и всего объединённого командования я выражаю свои глубочайшие соболезнования семьям», — заявил контр-адмирал Джон Маугер, чьи слова приводит ИноТВ.

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По данным СМИ, в Ocean Gate Expeditions экспедицию к месту затопления «Титаника» называли ​​«шансом выйти за рамки повседневной жизни и открыть для себя что-то действительно экстраординарное». Подобные погружения проводились с 2021 года. Стоимость одного билета — $250 тыс.

В воскресенье, 18 июня, подводный аппарат «Титан», на борту которого находились пять человек, приступил к погружению в районе места крушения «Титаника» — это примерно в 1,4 тыс. км от побережья США и в 700 км от канадского острова Ньюфаундленд.

Через 1 час 45 минут после погружения контакт с судном был потерян. Как указали в Sky News, аппарат должен посылать каждые 15 минут сигнал, что все системы работают штатно. В тот же день подводная акустическая система обнаружения уловила звуки, которые, вероятно, были внутренним взрывом «Титана».

В СМИ сообщали, что кислорода на борту батискафа хватит примерно на четверо суток с момента погружения. Позднее в Береговой охране США указали, что к 14:08 мск 22 июня запас кислорода на аппарате иссякнет.

«Скорее всего, ничего не осталось»

Как заявил историк флота Дмитрий Жаворонков, причин у произошедшей трагедии может быть множество. По его мнению, батискаф «был сделан любителями» и не прошёл никаких сертификаций для соответствующих подводных работ.

Согласно информации из интернета, «Титан» имел цилиндрическую форму, его длина составляла 6,7 м. Управление аппаратом осуществлялось посредством джойстика компании Logitech. Наружный корпус батискафа был сделан из углеродного волокна, а сам он способен опускаться на глубину 4 км.

«Могла отказать электрика, мог сломаться джойстик, мог закончиться воздух, могли за что-то зацепиться, мог произойти пожар из-за короткого замыкания, могли ошибиться в управлении и так далее, — отметил собеседник RT. — Сама ситуация неправильна с кораблестроительной и инженерной точек зрения. В каком-то смысле люди, заплатившие за то, чтобы увидеть затонувший «Титаник», сами оказались в аналогичной ситуации».

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Военный эксперт капитан 1-го ранга запаса Василий Дандыкин констатировал, что аппарат хоть и не прошёл сертификацию, но уже неоднократно спускался к месту крушения «Титаника». При этом он уточнил, что даже мельчайшая технологическая оплошность могла привести к трагедии.

«Вероятность того, что будут найдены тела, близка к нулю. Скорее всего, ничего не осталось», — добавил собеседник RT.

Инцидент также прокомментировал американский режиссёр Джеймс Кэмерон, который снял фильм «Титаник» и неоднократно совершал глубоководные погружения на батискафах, в том числе в бездну Челленджера — самую глубокую точку поверхности Земли.

По его словам, в подобных экспедициях всё внимание должно быть уделено вопросам безопасности и отсутствию инженерных проблем.

«Я поражён схожестью с катастрофой «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали об айсбергах, и всё же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», — приводит его слова РИА Новости.