На борту батискафа «Титан» находились трое граждан Великобритании
«Трагические новости... Те, кто был на борту подводного аппарата «Титан», включая трёх британских граждан, погибли... Правительство Великобритании выражает поддержку и глубочайшие соболезнования их семьям», — написал он в Twitter.
Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.
Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.
Еапитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».