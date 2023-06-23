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На борту батискафа «Титан» находились трое граждан Великобритании

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Глава МИД Соединённого Королевства Джеймс Клеверли подтвердил, что на борту батискафа «Титан» находились трое граждан Великобритании.

«Трагические новости... Те, кто был на борту подводного аппарата «Титан», включая трёх британских граждан, погибли... Правительство Великобритании выражает поддержку и глубочайшие соболезнования их семьям», — написал он в Twitter.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Еапитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».

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