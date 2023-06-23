CNN: пассажиры батискафа «Титан» погибли быстро и безболезненно

Пассажиры батискафа «Титан», обломки которого были найдены 22 июня в Атлантике, погибли быстро и безболезненно, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.

Как отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, разрушение корпуса батискафа произошло очень быстро, буквально за доли миллисекунд.

По мнению эксперта, пассажиры даже не успели осознать, что существует какая-то проблема.

«В конечном счёте это было безболезненно», — констатировала Марти.

Ряд экспертов также утверждают, что тела пассажиров вряд ли удастся найти.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».