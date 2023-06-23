Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

CNN: пассажиры батискафа «Титан» погибли быстро и безболезненно

Короткая ссылка
Пассажиры батискафа «Титан», обломки которого были найдены 22 июня в Атлантике, погибли быстро и безболезненно, сообщает телеканал CNN со ссылкой на экспертов.
CNN: пассажиры батискафа «Титан» погибли быстро и безболезненно
  • AFP

Как отметила профессор Международного университета Флориды Эйлин Мария Марти, разрушение корпуса батискафа произошло очень быстро, буквально за доли миллисекунд.

По мнению эксперта, пассажиры даже не успели осознать, что существует какая-то проблема.

«В конечном счёте это было безболезненно», — констатировала Марти.

Ряд экспертов также утверждают, что тела пассажиров вряд ли удастся найти.

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить