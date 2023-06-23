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Режиссёр «Титаника» заявил, что был шокирован сходством трагедий лайнера и батискафа

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Американский режиссёр Джеймс Кэмерон, который ранее снял фильм «Титаник», заявил, что шокирован схожестью в затопления лайнера в 1912 году и трагедией с батискафом «Титан» в наши дни.

«Я поражён схожестью самой катастрофы «Титаника», где капитана неоднократно предупреждали об айсберге впереди, и всё же он со всей скоростью устремился в ледяное поле, в результате чего погибли многие люди, с очень похожей трагедией, когда предупреждения не были учтены в точно таком же месте», — сказал он в интервью ABC News.

Он отметил, что вопросы, связанные с безопасностью и проблемами в инженерной части должны учитываться в первую очередь при таких погружениях. 

Ранее контр-адмирал Береговой охраны США Джон Могер подтвердил гибель экипажа.

Он также заявил, что обломки батискафа свидетельствуют о направленном внутрь взрыве.

Капитан 1-го ранга ВМФ СССР и России, председатель Клуба моряков-подводников Санкт-Петербурга Игорь Курдин в беседе с ФАН назвал причины, по которым затянулись поиски батискафа «Титан».

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