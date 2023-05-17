«На деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность»: в МИД РФ подтвердили продление зерновой сделки

«Черноморская инициатива» продлена ещё на два месяца, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. По её словам, пролонгация так называемой зерновой сделки предоставляет шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность. Постпред РФ при ООН Василий Небензя, в свою очередь, заявил, что российская сторона согласилась на продолжение зерновой сделки, поскольку в Москве надеются на скорое решение проблем, связанных с её имплементацией.

В МИД России подтвердили продление «Черноморской инцициативы», также известной как зерновая сделка, ещё на два месяца.

Публикации на этот счёт сначала появились в зарубежных СМИ со ссылкой на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. Как сообщает агентство Anadolu, турецкий лидер поблагодарил представителей РФ и Украины за поддержку инициативы.

«Мы подтверждаем объявление президентом Турции продления на два месяца «Черноморской инициативы». Таким образом, предоставляется шанс не на словах, а на деле помочь обеспечить глобальную продовольственную безопасность», — сказала 17 мая во время брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она подчеркнула, что принципиальные оценки Москвой стамбульских договорённостей от 2022 года не изменились.

«Перекосы в выполнении должны быть максимально быстро исправлены», — отметила дипломат.

Как уточнил постпред России при ООН Василий Небензя, российская сторона согласилась на продолжение зерновой сделки, поскольку в Москве надеются на скорое решение проблем, связанных с её имплементацией.

«Потому что мы всё ещё не потеряли надежду, что проблемы, которые мы поднимаем, будут решены, и чем раньше, тем лучше», — цитирует Небензю РИА Новости.

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По словам дипломата, проблемы, на которые указывает Россия, — давние требования, касающиеся полного исполнения сделки, в том числе её российской части.

«В заявлении чётко сказано, что проблемы, о которых мы говорим, должны быть устранены в ближайшем будущем», — добавил Небензя.

Эрдоган, в свою очередь, заявил, что зерновая сделка представляет жизненную значимость для бесперебойности глобальных поставок продовольствия, в особенности нуждающимся странам. Он добавил, что Анкара продолжит усилия по выполнению всех условий договорённостей и предпримет шаги по дальнейшему продлению соглашения.

Кроме того, продление сделки поприветствовал Генсек ООН Антониу Гутерреш. По его словам, это «хорошая новость для всего мира».

«Нерешённые вопросы остаются. Но представители России, Украины, Турции и ООН продолжат их обсуждать», — цитирует его РИА Новости.

Напомним, зерновая сделка была заключена Россией, Украиной, Турцией и ООН в июле 2022 года. В состоящем из нескольких частей соглашении говорилось об определении алгоритма вывоза украинской агропродукции из подконтрольных Киеву черноморских портов, а также об обязательствах ООН по снятию ограничений на экспорт российской сельхозпродукции и удобрений на мировые рынки.

Россия в ноябре продлила срок действия сделки на 120 дней, а после их истечения в марте 2023 года — ещё на 60. До обнародования текущего решения предполагалось, что срок действия зерновой сделки истечёт 18 мая.

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Изначально предполагалось, что одной из главных целей этого соглашения является предотвращение продовольственного кризиса. Об этом, в частности, заявлял на церемонии подписания итогового документа Генсек ООН Антониу Гутерреш, который отметил, что кризис невозможно разрешить без обеспечения мирового доступа к продовольствию из Украины и России, а также удобрениям из РФ.

Российская сторона вскоре подняла вопрос соблюдения всех пунктов соглашения, в частности упомянув о необходимости снятия ограничений на поставку российской агропродукции.

Кроме того, президент России Владимир Путин обратил внимание на то, что значительная часть продовольствия направляется не в беднейшие страны, а в государства Евросоюза.

МИД России также обращал внимание на несколько других ключевых требований России, которые остаются нерешёнными, в частности переподключение Россельхозбанка к системе SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники, отмена ограничений на страхование и снятие запрета на доступ в порты, восстановление работы аммиакопровода Тольятти — Одесса, а также разблокирование зарубежных активов и счетов российских компаний, связанных с производством и транспортировкой продовольствия и удобрений.