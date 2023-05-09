«Никакие пакости нас не смутят»: российские дипломаты в Варшаве заявили о провокации на мемориале советским воинам

Российские дипломаты во главе с послом РФ в Польше Сергеем Андреевым не смогли возложить цветы на военном мемориальном кладбище советских воинов в Варшаве по случаю Дня Победы. Причиной стала провокация с участием лиц, демонстрировавших украинские флаги и преградивших путь дипломатам. Посол заявил, что подобная деятельность не помешает отметить День Победы с оптимизмом. В ряде других городов Европы также прошли торжества в честь 9 Мая, участники которых столкнулись с провокациями.

Российскому послу в Польше Сергею Андрееву помешали возложить цветы на мемориальном кладбище в Варшаве. Как сообщило РИА Новости, агрессивная толпа преградила дипломатам путь и требовала, чтобы они сняли прикреплённые к одежде георгиевские ленты. По данным агентства, делегации пришлось покинуть мемориал. Сам Андреев заявил, что не пострадал.

«На этот раз видно, что была чёткая установка: и полиция нас окружила, и протестующие не тянулись своими руками и ногами», — приводит его слова РИА Новости.

Дипломат назвал случившееся безобразием и нарушением общественного порядка. Он отметил, что обратился к старшему полицейскому с вопросом, соответствует ли происходящее букве закона.

По словам Андреева, полицейский назвал происходящее официальным мероприятием, санкционированным мэрией. «А нас он просит рассмотреть возможность удалиться и, может, прийти в другое время», — рассказал посол.

В то же время Андреев подчеркнул, что случившееся не выбьет из равновесия российских дипломатов. «Какие бы провокации ни устраивали наши недоброжелатели, это всегда будет нашим праздником, это наша Победа, и победа всегда будет за нами», — заявил он.

По словам дипломата, делегации пришлось «развернуться и уехать».

«Это для нас ничего не меняет. Это наш праздник. Мы отмечаем его с оптимизмом. Никакие мелкие или большие пакости нас не смутят», — приводит его слова ТАСС.

Напомним, что 9 мая 2022 года на Андреева напали в Варшаве. Дипломата облили красной краской при попытке возложить венок на кладбище советских воинов. МИД России тогда выразил решительный протест из-за инцидента, который произошёл, как отметили в ведомстве, при полном бездействии полиции.

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Кроме того, 9 мая 2023 года российское посольство в Австрии сообщило, что вандалы осквернили советское воинское захоронение в Эбенфурте. Уточняется, что неизвестные повредили барельеф на памятнике воинам, погибшим при освобождении Австрии от нацистов. В посольстве назвали особо циничным то обстоятельство, что инцидент произошёл на фоне празднования Дня Победы.

«Незамедлительно проинформируем об инциденте местные власти. Направим ноту протеста в МИД Австрии с требованием принять исчерпывающие меры по установлению обстоятельств происшедшего, привлечению виновных к ответственности, обеспечению неприкосновенности, сохранности мемориала в соответствии с положениями Государственного договора о восстановлении независимой и демократической Австрии от 15 мая 1955 года», — говорится в сообщении дипмиссии.

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Отметим, что участники торжеств в честь Дня Победы в ряде других европейских стран также столкнулись с провокациями и противодействием местных властей. Так, в Молдавии правоохранительные органы выписывали штрафы за ношение георгиевской ленты в соответствии с законом, принятым в республике в апреле 2022-го. Документ, в частности, гласит, что ленту нельзя использовать для «оправдания военных преступлений».

В Париже 8 мая провокаторы попытались сорвать возложение цветов на кладбище Пер-Лашез. Как сообщило агентство РИА Новости, люди с украинской символикой начали подходить к месту сбора участников памятной акции ещё в начале, однако сотрудники французских правоохранительных органов вытеснили их.

В ходе одной из остановок по пути шествия провокаторы начали петь песню «Червона калина», считающуюся гимном украинских националистов. После вмешательства полиции акция продолжилась дальше.

Кроме того, СМИ в Германии сообщили об инциденте, который произошёл в Берлине в парке Тиргартен у памятника советскому танку Т-34. Издание B.Z. отмечает, что началом инцидента послужило замечание, которое полицейский сделал забравшимся на танк детям, гулявшим в парке со взрослыми. Позднее к месту подошёл мужчина с украинским флагом, с появлением которого начался спор, переросший в драку.

Наряду с этим суд Берлина накануне отменил постановление суда первой инстанции, который разрешал демонстрировать флаги России и СССР на основных советских воинских мемориалах в Берлине 9 мая.